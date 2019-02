Kobal: Ni šlo za finančno stisko, temveč za psihološko

Boris Kobal je v prvem intervjuju po plagiatorski aferi spregovoril o ozadju dogajanja in posledicah ter o vrnitvi na odrske deske

Boris Kobal pred skoraj dvema desetletjema v obdobju TV Popra, ko je nastopal kot duhovnik Senica

Igralec, prevajalec in režiser Boris Kobal je po izbruhu afere s plagiatorstvom po pismu, ki si ga lahko preberete na tej povezavi, prvič spregovoril za medije, in sicer za oddajo Argument na Planet TV. Med drugim je povedal, da se je z lastniki avtorskih pravic pokojnega italijanskega avtorja, katerega delo je prepisal, dogovoril in dobil uradno dovoljenje, da predstavo trži kot prevod. Ob tem je oškodovanemu celjskemu gledališču ponudil deset brezplačnih predstav, za katere je dejal, da jih "časti". Kobal je v pogovoru dejal, da ga je do plagiatorstva pripeljalo obdobje mešanice depresije, jeze in razočaranja, tudi nad samim seboj, To, kar se je zgodilo, pa ni bila posledica finančne stiske, je dejal. "Nikakor ne! Teh 13.000 evrov, kolikor so mi jih ponudili, sem pokasiral in lahko tudi dokažem, da so ostali na mojem računu in se jih nisem niti dotaknil. In sem jih, seveda, tudi vrnil v celoti," je za Planet TV pojasnil Kobal, ki ki bo konec tedna prvič po aferi znova stal na gledališkem odru in (kot je poudaril) poskušal ljudi znova nasmejati.

"Neumnost je storjena. Velika. Tu se bo moral vsak posameznik, ki mi je naklonjen ali ne, odločit, kaj bo z mano naredil. Če mi bodo oprostili, jim bom hvaležen, če mi pa ne bodo, jih bom pa razumel," je Kobal odgovoril na vprašanje, ali si bo lahko kdaj sploh povrnil zaupanje gledalk in gledalcev, ki so hodili na njegove predstave.

Dodal je, da kazenske ovadbe sicer (še) ni prejel in da bo v vsakem primeru spoštoval odločitev sodišča.

O Kobalu je v Mladini pisal tudi Marcel Štefančič, jr. Njegov članek, v katerem pravi, da je v teh petdeset odtenkih plagiata dovolj materiala za originalni stand-up, si lahko preberete na tej povezavi.