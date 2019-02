Film Bohemian Rhapsody prejel štiri oskarje, po tri pa Zelena knjiga, Roma in Črni panter

Včeraj so v Los Angelesu že 91. podelili prestižne filmske nagrade oskar

Rami Malek ob prejetju oskarja za vlogo v filmu Bohemian Rhapsody

Ameriška akademija filmskih umetnosti in znanosti je včeraj na 91. podelitvi filmskih nagrad oskar odmerila štiri pozlačene kipce biografskem filmu o glasbeni zasedbi Queen in njenemu pevcu Freddieju Mercuryju Bohemian Rhapsody, za najboljši film pa je bil izbran celovečerec Zelena knjiga, ki je sicer prejel še dva druga oskarja.

Zelena knjiga pripoveduje resnično zgodbo o očetu Nicka Vallelonge, ki je v 60. letih prejšnjega stoletja vozil in branil temnopoltega pianista Dona Shirleyja po ameriškem rasističnem jugu. Očeta igra Viggo Mortensen, ki je bil nominiran za glavno moško vlogo, Shirleyja pa Mahershala Ali, ki je za film Zelena knjiga osvojil tretjega oskarja večera - za stransko moško vlogo.

Mortensena je za oskarja za glavno moško vlogo prikrajšal Rami Malek, ki je osvojil enega od štirih oskarjev za film Bohemian Rhapsody. Ta film skupaj z Zeleno knjigo na podelitev ni prišel v vlogi favorita. Bohemian Rhapsody je dobil še oskarje za montažo filma, za montažo tona in mešanje tona.

Po deset nominacij sta imela filma Roma in Najljubša, po osem pa filma Zvezda je rojena in Mož iz ozadja. Film Roma je deloma upravičil vlogo favorita, saj se je režiser Alfonso Cuaron trikrat odpravil na oder po pozlačeni kipec. Najprej za fotografijo, potem za najboljši film v tujem jeziku in na koncu še za režijo.

Zgodba o angleški kraljici Ani v filmu Najljubša je bila glede na število nominacij razočaranje, obenem pa največje presenečenje večera, saj je Olivia Colman v boju za oskarja za najboljšo žensko glavno vlogo ugnala favoritinjo Glenn Close (Žena).

Pa tudi Lady Gaga, ki vseeno ni ostala praznih rok, saj je dobila oskarja za najboljšo izvirno pesem (Shallow), kar je bil tudi edini oskar za film Zvezda je rojena.

Podelitev je potekala v znamenju žensk in tudi temnopoltih, saj je film o afriškem superheroju Črni panter dobil oskarje za kostumografijo, scenografijo in izvirno glasbo.

Prvega oskarja v karieri pa se je veselil filmar Spike Lee za prirejeni scenarij za film Črni KKKlanovec, ki ga je tudi režiral. Požel je stoječe ovacije in ob prevzemu kipca producentom prenosa s kletvico zagrozil, naj si ga ne drznejo skrajšati. Vsak dobitnik je imel za zahvalo na voljo le 90 sekund.

Lee ima v svojem filmu Črni KKKlanovec kader s predsednikom ZDA Donaldom Trumpom po rasističnih nemirih lani v Virginiji, ko je Trump izenačil rasiste in protestnike. Režiser, ki je leta 2015 dobil častnega oskarja, je Američane pozval, naj se mobilizirajo, udeležijo volitev 2020 in se postavijo na pravo stran zgodovine.

Letošnja podelitev je potekala brez voditelja ali voditeljice, izpad pa so nadomestili tisti, ki so podeljevali nagrade. Melissa McCarthy, ki je bila nominirana za glavno žensko vlogo, je za najavo oskarja za kostumografijo prišla na oder oblečena v kostum iz plišastih zajčkov, s čimer se je norčevala iz kraljice Ane, ljubiteljice zajčkov (Najljubša).

Oskarja za kostumografijo je dobila Ruth Carter (Črni panter), za scenografijo pa Hannah Beachler, ki je imela zelo čustveni nagovor, saj je bila prva temnopolta ženska z nominacijo v svoji kategoriji in potem z oskarjem tudi šele druga temnopolta ženska v zgodovini, ki je dobila oskarja v neigralski kategoriji. Ruth Carter pa je tretja in je ob prejemu oskarja dejala, da so vrata sedaj končno na stežaj odprta.

Konservativna Amerika bo na letošnjo podelitev skušala hitro pozabiti, saj je največ nagrad dobil film o istospolno usmerjenemu glasbeniku, Rami Malek pa je ob prevzemu oskarja za najboljšo moško vlogo dejal, da so naredili film o homoseksualcu in priseljencu, ki se ni opravičeval za svoje življenje, ter dodal, da je tudi sam sin priseljencev iz Egipta.

Oskarja so se veselile ustvarjalke kratkega dokumentarnega filma Period. End of Sentence, ki je zgodba o menstruaciji, za najboljši celovečerni dokumentarni film pa je bil proglašen Free Solo, ki govori o plezalcu Alexu Honnoldu med podvigom v nacionalnem parku Yosemite.

Oskarja za stransko žensko vlogo je filmu If Beale Street Could Talk zagotovila Regina King, ki je navduševala že na rdeči preprogi pred podelitvijo, zgodba o nekdanjem podpredsedniku ZDA Dicku Cheneyju Mož iz ozadja pa je dobila oskarja le za masko in oblikovanje pričeske.

Oskarja za kratki igrani film je osvojil Skin, za kratki animirani film Bao, za celovečerni animirani film pa po pričakovanju Spiderman: Novi svet. Za posebne učinke so oskarja podelili vesoljskemu filmu Prvi človek.

Podelitev je uvodoma popestril nastop skupine Queen, kasneje sta zapela tudi Bradley Cooper in Lady Gaga, ki je navdušila občinstvo ob prevzemu oskarja z besedami, da ne gre za zmage, ampak za vztrajnost.

