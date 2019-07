Janez Škof: Ena stvar je zaljubljenost, druga pa živeti z nekom v ljubezni

Za posebno edicijo MLADINA INTERVJU 2019 je spregovoril tudi lanskoletni Borštnikov nagrajenec

Janez Škof, igralec

© Uroš Abram

Intervju za posebno Mladinino izdajo INTERVJU 2019 je igralec Janez Škof, lanskoletni Borštnikov nagrajenec, odprl s pripovedjo o tem, kako se pripravlja na predstavo Pogovori o ljubezni, ki bo del prihodnje Dramine gledališke sezone, naslovljene prav Ljubezen. Med vajami je med drugim razmišljal o tem, da je ena stvar zaljubljenost, druga pa živeti, oziroma vsaj poskušati živeti, z nekom v ljubezni. »Zaljubljenost se zgodi zelo hitro, vsaj meni, ker sem pač tak človek, pa še strelec po horoskopu,« pravi.

»Ko pa se mi je končno začelo zdeti, da je tisto, kar občutim, ljubezen, se je v meni zbudila neka trdnost; zdelo se mi je – to bom znal speljati, življenje v dvoje, meni to gre. A po določenem času so se seveda pojavili osnovni življenjski problemi, kako v dvoje reševati eksistenco in tako dalje ... In stvari, ki so bile pri zaljubljenosti v prvem planu, so se umaknile v drugega. Tako se mi je začelo dogajati, da sem spet potreboval tisti adrenalin, ki ga dobiš pri zaljubljenosti.« Nadadaljuje, da si človek nato naenkrat ne verjame več, da je res zaljubljen v žensko, za katero se je odločil, in stvar pričnejo počasi razpadati. Sicer pa so ravno zelo osebne, banalne situacije v odnosu tiste, ki se ga najbolj dotaknejo, ko so prikazane na odru, v literaturi ali v kakšnem drugem umetniškem delu.

Poleg igralskega egocentrizma, svojih vlog v slovenskih serijah, slabih navad, nagrad in otroških želja se je igralec v intervjuju zopet spomnil tudi na svoje plodno sodelovanje s pesnikom Danetom Zajcem, s katerim je svoj čas nastopal – glasbeno interpretiral njegovo poezijo. Posebej v lepem spominu mu je ostal nastop v Strasbourgu – zakaj, preverite v tiskani izdaji MLADINA INTERVJU 2019 ...