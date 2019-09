The New York Times objavil delo mladega slovenskega ilustratorja

Matija Medved je ustvaril ilustracijo za enega od najvplivnejših svetovnih časopisov

Ilustracija Matije Medveda v časniku The New York Times

© The New York Times / Matija Medved

Matija Medved se je v slovenskem prostoru uveljavil kot eden vidnejših ilustratorjev mlajše generacije. Njegove stvaritve pa so opazili tudi zunaj meja naše države, saj prejema povabila za sodelovanja tudi v tujini. Pred kratkim je denimo njegovo ilustracijo objavil tudi ameriški časnik The New York Times, in sicer v članku o poletnem vročinskem valu, ki si ga lahko preberete na tej spletni povezavi.

Matija Medved je nase prvič opozoril leta 2013, ko se je (star komad 23 let) lotil svojega prvega velikega projekta in soustvaril posebno številko časopisa Tribuna, v katerem je objavil pravljico z družbeno kritičnim nabojem. Iz taiste pravljice naslovljene Zmaji v banji, ki govori o deklici Saneli, njeni prijateljici Jagodi in pravljičnih bitjih banjikih, je na koncu tudi diplomiral. Prav te ilustracije pa so mu na Slovenskem bienalu ilustracije prinesle tudi plaketo Hinka Smrekarja. Žirija je v obrazložitvi zapisala, da so Zmaji v banji »prepričljiv eksperiment«, on sam pa »posebej kakovosten in drzen risar«.

Pred leti smo Matijo Medveda portretirali tudi v Mladini, več v članku Vanje Pirc na tej spletni povezavi.