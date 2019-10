Senidah v Ljubljani z do zdaj največjim samostojnim koncertom pri nas

22. decembra v Kurzschlussu obljubljajo pravi spektakel

Senidah v videospotu Mišići, ki ima na portalu YouTube že več kot 47 milijonov ogledov

Senidah, glasbenica in pevka skupine Muff, se s svojimi samostojnimi projekti predstavlja v popolnoma drugačni luči in tokrat bo prvič na doslej največjem samostojnem koncertu nastopila tudi v prestolnici, in sicer 22. decembra v Kurzschlussu, ki ga organizatorji oglašujejo kot njen največji samostojni koncert v Sloveniji doslej. Na Gospodarskem razstavišču bo nastopila z uspešnicami, ki na portalu YouTube dosegajo več kot 40 milijonov ogledov.

Senidah se je leta 1985 v Ljubljani rodila kot Senida Hajderpašić, Slovenka črnogorskih korenin. Širše občinstvo in medijska krajina sta jo spoznala pred dobrimi šestimi leti kot vokalistko in obraz skupine Muff, s katero se je hitro povzpela v vrh domače pop produkcije. Nikoli si ni predstavljala, da bo nekega dne svojo prepoznavnost, torej svoj glas in stas, popeljala tudi na širše ozemlje nekdanje Jugoslavije – čeprav se je sprva zdelo, da si je v resnici želela Amerike. Pesem Slađana jo je izstrelila med balkanske zvezdnice, predvsem po zaslugi spletnega portala YouTube, kjer ima videospot že več kot 45 milijonov ogledov, kar je številka, ki se je ne bi sramovala marsikatera svetovna zvezdnica. Zdaj jo k sodelovanju vabijo tudi etablirane balkanske pevke, od Jelene Karleuše do Severine. S sestro sta odraščali v ljubljanskem Trnovem z zdaj že pokojno mamo, ki jo Senidah še danes izpostavlja kot svojo vzornico. Politiki se tudi v pogovoru raje izogiba, a je najbolj politična prav takrat, ko meni, da ni.

