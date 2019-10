Marko Brecelj: Ježkova nagrada me je doletela po delovanju lobija

IZJAVA DNEVA

"Ježkova nagrada me je doletela po delovanju lobija," je pogovor z Armandom Šturmanom na Radiu Koper začel letošnji dobitnik Ježkove nagrade Marko Brecelj.

Da je nagrada prišla sramotno prepozno, ter da je odnos slovenske kulturne srenje do njega enak, kot je bil nekoč do Ježka, mu je osebno priznal sam predsednik žirije, ki Ježkovo nagrado podeljuje. Marko Brecelj temu dodaja, da je to "prva konkretna nagrada, ki jo je v Sloveniji dobil za svoje delo kot umetnik."