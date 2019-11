Svetlana Makarovič: »To je iztrebek, ki naj bi bil satiričen in ki je poln obrekovanja«

"Jaz pravim iztrebek, ki naj bi bil satiričen in ki je poln obrekovanja. Mislim, da se tega ne dela in da je to kršitev avtorske pogodbe. V najini knjigi pa nima ta tekst kaj iskati, tem bolj, ker je slabo napisan, kajti satirik pa Aleš Šteger ne zna biti." (Svetlana Makarovič, pisateljica, o "vsiljenem" uredniškem dodatku v njeni novi knjigi Luciferka, zaradi katerega se je sporekla z Alešem Štegerjem z založbe Beletrina; via MMC)