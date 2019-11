Izšel je posthumni album Leonarda Cohena

Legendarni kanadski glasbenik je dvakrat nastopil v Ljubljani (leta 2010 in leta 2013)

Pri založbi Sony je včeraj, 22. novembra, izšel posthumni album kanadskega glasbenika Leonarda Cohena, ki je umrl leta 2016. Po besedah njegovega sina Adama Cohena so bili vsi vokali za album z naslovom Thanks for the Dance posneti že v času nastajanja glasbenikovega zadnjega, 14. albuma You Want It Darker.

Cohen je v svojem losangeleškem stanovanju umrl 7. novembra 2016, star 82 let. Album You Want It Darker, v katerem je razmišljal o smrti, duhovnosti in svojem mestu v vesolju, je izdal le nekaj tednov pred smrtjo.

Med predstavitvijo albuma na novinarski konferenci sredi oktobra 2016, ko se je nazadnje pojavil v javnosti, je odrecitiral tudi nekaj verzov iz materiala, ki je bil še v nastajanju. Na novinarsko vprašanje, ali bo verze mogoče slišati na njegovem naslednjem albumu, pa je odgovoril: "Če bo takšna božja volja."

Po pisanju The New York Timesa je šlo za verze iz pesmi Listen to the Hummingbird, ki je zadnja pesem na posthumnem albumu. Adam Cohen, ki je na novinarski konferenci sedel ob njem, je posnetek recitala za album obdelal skupaj z inženirjem Michaelom Chavesom. Odstranila sta brenčanje neonskih luči v dvorani in dodala nežno in zadržano klavirsko glasbo.

Tudi Cohenovi vokali za preostalih osem pesmi na albumu Thanks for the Dance so bili posneti med snemanjem albuma You Want It Darker. Kljub temu Adam Cohen meni, da nanje ne bi smeli gledati kot na "zavržene pesmi ali stran B ampak nadaljevanje".

