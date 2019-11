Knjižni sejem v znamenju protesta

Cankarjev dom bo od 26. novembra do 1. decembra prizorišče 35. Slovenskega knjižnega sejma, na katerem se bo zvrstilo okoli 300 dogodkov. Med temi tudi sporni nastop Romana Vodeba, ki ga bo spremljal protest.

V Cankarjevem domu bo od 26. novembra do 1. decembra potekal 35. Slovenski knjižni sejem, ki vsako leto v prestolnici predstavi ponudbo slovenskih založnikov, med katerimi bo tudi 2000 najnovejših knjižnih izdaj. Na sejmu se bo zvrstilo okoli 300 dogodkov na tematskih odprtih odrih (Pisateljski oder, Debatna kavarna, Forum, Kulinartfest, Cicifest, Založniška akademija, Fotocona in Ilustratorski kot) ter v dvoranah Cankarjevega doma. Na največji sejem letos vabi podoba Valentina Vodnika, enega izmed najpomembnejših predstavnikov razsvetljenstva na Slovenskem, saj letos mineva 200 let od njegove smrti. V Fokusu bo Evropa, saj razsvetljenstvo velja za temelj modernega obdobja evropske kulture, mesto v gosteh pa bo tudi Murska Sobota, saj praznujemo 100. letnico priključitve Prekmurja matični domovini.

V čast Prekmurju bodo na Pisateljskem odru, ki ga pripravlja Društvo slovenskih pisateljev vsak dan gostili prekmurske pisatelje. Obiskali ga bodo Feri Lainšček, Štefan Kardoš, Vlado Žabot, Dušan Šarotar in Suzana Tratnik, ki bodo s publiko delili, kaj trenutno pišejo. Spoznali bomo tudi Esada Babačića, letošnjega avtorja v središču 34. Mednarodnega literarnega festivala Vilenica in izvedeli več o novih knjigah Toneta Partljiča ter Slavka Pregla. Večerni termini bodo posvečeni poeziji; med drugim bo Miklavž Komelj povedal marsikaj zanimivega o zapuščini Srečka Kosovela in prebral nekaj pesmi iz svoje najnovejše pesniške zbirke.

Na sejmu bo tudi veliko tujih gostov iz osmih evropskih držav, saj bo V fokusu cela Evropa. Sejma se bodo med drugim udeležili Jack Harte (Irska), ki je organiziral maratonsko branje, s katerim so postavili nov Guinnesov rekord, Véronique Olmi (Francija), svetovno uveljavljena avtorica gledaliških iger in proznih del, avtor, dramatik, pripovednik in esejist, Lukas Bärfuss (Švica), pisateljica in režiserka. Elisabetta Sgarbi (Italija) ter Sibylle Berg (Nemčija), ena najvidnejših ustvarjalk na nemškem jezikovnem področju.

Osrednja tema letošnje Založniške akademije bo branje. O usodi knjig oziroma branja bodo ob rezultatih raziskave o bralnih navadah v Sloveniji razmišljali tako domači kot tuji predavatelji.

Otroškemu občinstvu bo namenjen Cicifest, katerega letošnja ambasadorka je pisateljica, pesnica in pravljičarka Anja Štefan, ki želi navdušiti za branje, četudi se to včasih zatika, saj v svoji poslanici Cicifesta 2019 o branju poudarja, da je besedni zaklad neprecenljive vrednosti.

Programski sklop Forum bo ponudil pogovore o najrazličnejših aktualnih temah kot so odnosi, potepanje po Sloveniji in svetu ali ekologija. Na Forumu gostuje tudi program Ilustratorskega kota, ki predstavlja knjižne ilustracije najvidnejših domačih avtorjev, med drugim Zvonka Čoha, Ančke Gošnik Godec, Marlenke in Hane Stupica ter Andreje Peklar.

Debatna kavarna je prostor govorice o najbolj vročih temah na založniškem trgu. Mesto v gosteh, Murska Sobota bo pripravilo debato o dejstvih in stererotipih o Prekmurju, o humorju v slovenski literaturi se bosta pogovarjala Boštjan Gorenc Pižama in Miha Mazzini, kar nekaj debat pa se bo osredotočilo na spregledane literate, recimo na tržaško pisateljico Ivanko Hergold ter na humornega literata Ivana Roba.

Lanska novost Fotocona nadaljuje predstavljanje fotografske umetnosti v knjižni obliki. Ob 35-letnici Slovenskega knjižnega sejma bo izšla knjiga, ki se ozira v preteklost in gleda v prihodnost prireditve in umetniški projekt Selffish fotografa Bojana Breclja s portreti obiskovalcev lanskega sejma.

V okviru knjižnega sejma si bo mogoče ogledati tudi tri razstave: ilustracije Ane Zavadlav, naslovnice zbirke Kondor (Založba Mladinska knjiga) ter haiku grafike (KUD Apokalipsa).

