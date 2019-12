Ljubljanski festival nagradil film o ljubezni med slikarko in njeno portretiranko

Letošnji 35. festival LGBT filma se je v soboto končal s podelitvijo rožnatih zmajev

Portret mladenke v ognju

Letošnji 35. festival LGBT filma se je 30. novembra končal s podelitvijo rožnatih zmajev. Tega si je po mnenju občinstva prislužil francoski film Portret mladenke v ognju, mednarodna žirija pa je med igranimi celovečernimi filmi nagradila film Nož v srce. Tudi letos rožnatega zmaja za kratki slovenski film zaradi premalo prijav niso podelili.

Portret mladenke v ognju, ki je prejel rožnatega zmaja mednarodne žirije, je vizualno osupljiva pripoved o slikarki in njeni portretiranki. Zgodba se odvije na kulisi neukrotljivega morja, simboličnemu nasprotju jasno določenih življenj žensk v 18. stoletju.

Festival LGBT filma je v letošnji 35. izdaji med 23. novembrom in 1. decembrom ponudil 26 celovečernih in 16 kratkih filmov iz 30 držav. Festival je v Slovenski kinoteki odprla projekcija brazilskega filma Greta. Letošnjo festivalsko selekcijo je zaznamovala močna zastopanost latinskoameriških filmov, organizatorji pa so v ospredje postavili tudi produkcije s transspolno in interspolno tematiko.

Osrednje filmske projekcije so bile letos v Slovenski kinoteki v Ljubljani, festival pa se je predstavil še na Ptuju, v Kopru, Mariboru, Idriji, Bistrici ob Sotli in Trstu.

