Nagrada za najboljši mladinski roman Simoni Semenič

Mladinska knjiga, ustanoviteljica književne nagrade modra ptica, je razglasila zmagovalca šestega natečaja Modra ptica za mladinski roman

Simona Semenič

Med petimi finalisti je komisija izbrala mladinski roman Skrivno društvo KRVZ pisateljice Simone Semenič. Avtorica nagrajenega dela bo prejela nagrado v višini 10.000 evrov bruto. Nagrada vključuje avtorski honorar do naklade 5000 izvodov. Zmagovalni roman bo pri založbi Mladinska knjiga izšel aprila 2020, vsa nominirana dela pa v prihodnjih letih.

Nominirana so bila naslednja dela: Luna J. Šribar: Grizolda in Maček, Manka Kremenšek Križman: Surura ali ime mi je radost, Simona Semenič: Skrivno društvo KRVZ, Davorka Štefanec: Strašilka in Suzana Tratnik: Ava.

Na natečaj je prispelo 42 rokopisov 28 avtoric in 14 avtorjev, kar je 11 del več kot leta 2016, ko so podelili zadnjo modro ptico za mladinski roman (in skoraj polovico več kot na prvi natečaj za mladinski roman). Na natečaj so prispela dela že uveljavljenih avtorjev in avtoric pa tudi takih, ki jih še ne poznamo.

O nagrajencu in finalistih je odločala žirija v sestavi urednikov in urednic založbe Mladinska knjiga in Cankarjeve založbe: Alenka Veler (predsednica), Aljoša Harlamov (podpredsednik), Irena Matko Lukan, predstavnici MK Trgovine in sektorja Prodaja Katja Kovač in Tatjana Stojič ter Bojan Švigelj, glavni urednik založbe Mladinska knjiga.

Teme, ki se jih lotevajo avtorji in avtorice, so zelo raznolike: žirija je prebrala kar nekaj pustolovskih in fantazijskih romanov, večina rokopisov pa odseva življenje sodobnih mladostnikov, opisujejo stiske in tegobe, s katerimi se najstniki srečujejo med vrstniki in v družini, vse bolj so v delih prisotne tudi teme, ki obravnavajo pasti uporabe družabnih medijev.

Nagrado modra ptica Mladinska knjiga podeljuje od leta 2012, vsakič za drugo književno zvrst (letošnja je za mladinski roman), od leta 2016 pa jo podeljuje bienalno. Bienalni natečajp rivablja tudi uveljavljene avtorje, ki doslej z založbo še niso sodelovali in del za mladino še niso pisali. Rastoči delež uveljavljenih avtorjev kaže na to, da je nagrada v našem prostoru pridobila ugled in kredibilnost. Knjige so dobro sprejete tako pri širši kot strokovni javnosti.

