Homofobija skozi oči gimnazijcev

Premiera predstave Kamenčki v izvedbi gledališke skupine Središče z Gimnazije Celje - Center

V Plesnem forumu Celje bo 23. januarja ob 19.30 premiera predstave Kamenčki v izvedbi gledališke skupine Središče z Gimnazije Celje - Center, tokrat na temo homofobije v obliki dokumentarnega gledališča. V začetku šolskega leta 2018/2019 se je ekipa na pobudo četrtošolca Aljaža Primožiča, ki je tudi avtor besedila ter režiser predstave Kamenčki, spopadla s poskusom dokumentarnega gledališča, ki se je razvilo med leti 1950 in 1970 v Nemčiji, v procesu ustvarjanja uprizoritve pa uporablja zlasti zgodovinske in sociološke vire za osvetlitev političnih ali moralnih vprašanj.

Projekt Kamenčki na oder prinaša najrazličnejše zgodbe povezane s homofobijo. Osnova besedila je na treh napadih s smrtnim izidom iz preteklosti (Matthew Shepard, Larry King in napad v klubu Pulse), medtem pa se na odru pojavijo resnične pripovedi več kot 25 ljudi, ki so ekipi prijazno zaupali svoje zgodbe, te pa pripeljejo do enega najbolj medijsko pokritih napadov v Sloveniji, ki se je zgodil v začetku novembra v klubu Tiffany v Ljubljani.

Avtor besedila in režiser predstave je četrtošolec Aljaž Primožič je za svoje delo na področju pesniškega in literarnega ustvarjanja prejel že številne nagrade – je tudi prejemnik Župančičeve frulice 2019, dobitnik Grossmanovega priznanja 2019, ki ga AGRFT podeljuje najboljšim izvirnim sinopsisom oziroma zgodbam za kratki igrani film ali kratko televizijsko dramo, njegova pesem Moje stanovanje pa je bila po izboru portala LUD literatura uvrščena med najboljših 10 pesmi leta 2019.

Osnova besedila je na treh napadih s smrtnim izidom iz preteklosti (Matthew Shepard, Larry King in napad v klubu Pulse), medtem pa se na odru pojavijo resnične pripovedi več kot 25 ljudi, ki so ekipi prijazno zaupali svoje zgodbe, te pa pripeljejo do enega najbolj medijsko pokritih napadov v Sloveniji, ki se je zgodil v začetku novembra v klubu Tiffany v Ljubljani.

Gledališka skupina Središče je na GCC nastala v začetku leta 2017, v njej pa je doslej v štirih produkcijah (D. Zajc: Jagababa, 2017, O. Wilde: Saloma, 2018, K. Gorečan: Trpljenje mlade Hane, 2019, Avtorski projekt: Kamenčki, 2020) sodelovalo več kot 45 dijakov. S predstavo Trpljenje mlade Hane so se uvrstili tudi na festivala Vizije in Transgeneracije. Središče je v zadnjih letih sodelovalo s številnimi kulturniki, kot so skupina Laibach, pesnik in igralec Kristian Koželj ter mlada dramatičarka Katja Gorečan. S predstavo Kamenčki se od Središča poslavljajo tudi še člani prvotne zasedbe.

Več o Aljažu Primožiču si lahko preberete v portretu Lare Paukovič