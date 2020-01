Je kdo rekel korupcija?

»Odkar je decembra lani postalo očitno, da v parlamentu obstaja zadostna večina za prenos dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja na ZZZS, so komercialne zavarovalnice zagnale široko lobistično kampanjo. Iz registra lobističnih stikov je vidno, da so v tem času lobisti Vzajemne vzpostavili več kot 58 različnih stikov s poslanci in finančnim ministrstvom.«

—Borut Mekina, v tokratni Mladini, v članku »Reforma, zaradi katere politiki padajo«



Čeprav še ni jasno, ali bomo dobili novo vlado ali ne, vemo nekaj: pred našimi očmi je pravkar potekala ena največjih lobističnih akcij v sodobni Sloveniji, nastanek nove vlade in padec prejšnje pa sta s to lobistično akcijo zelo povezana. Zato si velja glasovanje o prenosu prostovoljnega zavarovanja iz zasebnih zavarovalnic v državno zdravstveno zavarovalnico shraniti ali pa kar obesiti na steno. Naj ponovimo, o čem so glasovali poslanci: o tem, da se denar, ki ga danes upravljajo zasebne zavarovalnice in si pri tem obračunavajo provizijo, stroške in dobiček, prenese v upravljanje javnega zavoda, ki upravlja že danes večino javnih zdravstvenih sredstev. Zavarovalnice s tem denarjem ne delajo nič drugega, kot da ga poberejo od zavarovancev (nam pošljejo položnice), nato pa ta isti denar na podlagi izstavljenih računov pošljejo prav temu zdravstvenemu zavodu. Ne gre za pravo zavarovalništvo, ampak dejansko za inkasantsko službo. Za kaj so torej glasovali poslanci SDS, NSi, SMC, SAB, DeSUS in SNS, ko so glasovali proti prenosu tega obračunavanja na javni zavod? Zgolj in samo za to, da ta denar še naprej lahko dobivajo tri zavarovalnice, si nanj obračunavajo svoje stroške ter na koncu tudi dobičke in nagrade za uprave in nadzorne svete teh zavarovalnic. Glavna igralka pri tem je zavarovalnica Vzajemna.

To je vse, o čemer so odločali poslanci. O čisto ničemer drugem. Nič drugega ni urejal ta zakon.

Naj ponovimo stavek iz zgornjega citata novinarja Boruta Mekine: »Iz registra lobističnih stikov je vidno, da so v tem času lobisti Vzajemne vzpostavili več kot 58 različnih stikov s poslanci in finančnim ministrstvom.« Minister za finance je odstopil v ponedeljek, nakazal pa odstop že v petek s pismom premieru.

Minister za finance je ena ključnih oseb v vladi. Lani je na primer pripravil zmanjšanje obdavčitve višjih plač. Niti trenil ni z očesom. Javne finance ga niso niti malo skrbele. Ni razbremenil inženirjev, ampak najvišje plače. Ko pa gre za dopolnilno zavarovanje, je imel obraz najbolj zaskrbljenega finančnega ministra na planetu. A kot smo zapisali: gre zgolj za prenos inkasantske službe iz zavarovalnic v javno zavarovalnico. Namesto da nakažemo na en račun, ti pa nato na drugega, državljani nakažemo direktno na prvi račun. Z vidika javnih financ popolnoma irelevantna stvar. Ne samo to: ker bi bilo vplačevanje avtomatizirano (vezano na dohodke), bi zajelo več zavarovancev kot sedanji sistem. Z drugimi besedami: varnost vplačil bi se avtomatično povečala, ker bi ljudje to davščino avtomatično plačevali. Smo zapisali davščino? Lahko danes kdo dostopa do storitev javnega zdravstva brez tega zavarovanja? Nihče. Že danes je dopolnilno zavarovanje obvezno, če hočeš imeti zdravstvene storitve – že danes je to vsakomesečni davek. Na javne finance torej to ne bi imelo nobenega vpliva. Ne samo to: zakon je predvideval avtomatično usklajevanje. Z drugimi besedami: z vidika države in javnih financ ne gre le za benigen prenos opravljanja storitve iz zasebnih zavarovalnic v javno, ampak celo za način obračunavanja, ki je zanesljivejši, zajema več zavarovancev in veže izplačila na izplačilo osebnih dohodkov, hkrati pa zagotavlja vsakoletno usklajevanje. Minister za finance pa je ostal bled kot kreda. Ker da to ogroža javne finance. Bodimo resni.

SDS in NSi sta že dolga leta zastopnici zasebnih zavarovalnic. SNS tudi, le ne tako odkrito. Ta teden so interes zasebnih zavarovalnic – ker samo za to gre, žal, saj ni v tem predlogu sprememb zakona nobene druge vsebine – tudi javno podprle še tri stranke: stranka SMC, tista, kjer stavijo na etiko, stranka SAB, ki se bori za malega človeka, in stranka DeSUS, ki se bori za upokojence. S tem smo povedali vse.

Naj na tem mestu iz naše dokumentacije potegnemo stavek, ki ga je za Mladino izrekel Samo Fakin oktobra 2012, ko je bil še generalni direktor javne zdravstvene zavarovalnice: »Razlogov, zakaj preprosto ne ukinemo teh zavarovalnic, ni veliko. Ocenjujem, da jih je okoli 4,5 milijona. Približno toliko je različnih sponzorskih nakazil.«

Kot smo zapisali: ta seznam poslancev si velja obesiti na kakšno steno. Ker gre za poimenski seznam ljudi, ki so glasovali le za to, da se denar prebivalcev te države nakaže vsak mesec na neke račune, da si nekdo tam obračuna svoj delež, nato pa denar nakaže naprej.

To glasovanje o ukinitvi dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja, ki smo ga opisali, pa je postalo avtomatično tudi temelj za nastajanje morebitne nove vlade. To jih je združilo. Dober začetek. Pa šele začetek je!