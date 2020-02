Sophia Loren se pri 85 letih vrača na filmska platna

Italijanska filmska diva, ki je igrala v več kot 100 filmih, se vrača na filmska platna

Italijanska filmska igralka Sophia Loren se pri 85 letih vrača na filmska platna. Kot poroča italijanska tiskovna agencija Ansa poroča, bo nastopila v novi filmski priredbi romana Življenje pred seboj Romaina Garyja, ki ga v produkciji Netflixa režira njen sin Edoardo Ponti. V filmu bo igrala gospodično Roso, ki je preživela holokavst in v svojem skromnem stanovanju v Bariju skrbi za otroke prostitutk. V svoj dom sprejme tudi 12-letnega Senegalca Moma, ki jo je poprej okradel. Rosa in Momo skupaj premagujeta osamljenost in ustvarita svojevrstno družino.

Sophia Loren je po pisanju Anse ob vrnitvi na velika platna dejala, da je vesela sodelovanja z Netflixom pri tako posebnem filmu: "V svoji karieri sem sodelovala z vsemi uspešnejšimi filmskimi studii, a lahko rečem, da noben ni imel tako široke in kulturno raznovrstne produkcije kot Netflix. In to cenim."

Ted Sarandos, pri Netflixu odgovoren za vsebino, pa je ob sodelovanju s priznano italijansko igralko dejal: "Sophia Loren je ena od najpomembnejših in najbolj cenjenih igralk na svetu. V čast nam je sodelovati z njo, z Edoardom in širšo ekipo, ki je svoj film vključila v družino Netflixa. Življenje pred seboj je lepa zgodba, ki bo, tako kot Sofia, očarala občinstvo v Italiji in po svetu."

Poleg Sophie Loren bodo v filmu nastopili tudi Ibrahima Gueye, Renato Carpentieri in Massimiliano Rossi. Scenarij po Garyjevi mednarodni uspešnici podpisujeta režiser Ponti in Ugo Chiti, film pa bo premierno predstavljen še letos, še navaja Ansa.

Sophia Loren se je kot Sofia Villani Scicolone rodila leta 1934 v Rimu. Kot nezakonska hči je otroštvo preživela v revščini z mamo in starimi starši v mestu Pozzuoli blizu Neaplja. Njeno igralsko nadarjenost je odkril znani italijanski producent in njen kasnejši mož, Carlo Ponti. Zaslovela je z vlogo v filmu La ciociara režiserja Vittoria De Sice, za katero je leta 1962 prejela oskarja za glavno žensko vlogo, kot prva igralka v tujejezičnem filmu.

V 60. letih prejšnjega stoletja je igrala v ameriških, italijanskih in francoskih filmih, kar ji je prineslo status najboljše igralke njene generacije. Najbolj je zaslovela z vlogami v filmih Včeraj, danes, jutri (1963), ki je dobil oskarja za najboljši tuji film, Poroka v italijanskem slogu (1964), za katerega je dobila nominacijo za oskarja za najboljšo igralko, in Grofica iz Hongkonga (1967), v katerem je igral tudi Marlon Brando. V 70. letih si je ustvarila družino, zato se je redkeje pojavljala v filmih. Leta 1991 jo je ameriška filmska akademija nagradila z zlatim kipcem za prispevek k svetovni kinematografiji.

