Se je kampanja že začela?

»Med včerajšnjim nadzorom ste generalni direktorici policije dejali, naj pomisli na svojo prihodnost. Ko vas je generalna direktorica nekajkrat vprašala, ali ji s tem grozite, ste ji odvrnili, da ste vi voljeni, generalna direktorica policije pa imenovana od vlade.«

—Na Twitterju objavljeni uradni odgovor slovenske policije poslancu SDS Ž. Mahniču po razkritju, da je v vlogi parlamentarnega nadzornika zahteval vpogled v preiskave o finančnih mahinacijah svoje stranke

»Plačali smo tudi ceno neizkušenosti in premile selekcije med vsemi tistimi, ki vedno z nezgrešljivim nosom za osebne kariere najdejo pot do zmagovalcev volitev.«

—Iz govora Mira Cerarja na kongresu stranke, ko je položaj predsednika SMC prepustil Zdravku Počivalšku



Nekaj pa je novega: v SDS se sploh ne trudijo več, da bi prikrili svojo avtoritarno naravo. Velja začeti kar z Janševo pripombo, da so imeli organi stranke na dnevnem redu uredniško politiko časopisa Dnevnik. Iz ust kakšnega drugega politika bi bila to morda (slaba) šala. Iz Janševih pač ne. Ker je to že počel. In to počne. V medije se vmešava ves čas, če ne gre drugače, je za to pripravljen prodati nacionalno bogastvo (Mercator za vpliv na Delo in Večer) ali pa kar lastno politično suverenost (to je naredil, ko je vzel madžarske milijone, da so mu zgradili današnji medijski imperij). Nič ga bolj ne žuli kot mediji. Res verjame, da so mediji res vsemogočni. Da ustvarjajo javno mnenje. A če bi to držalo in če bi držala Janševa trditev, da so vsi mediji v Sloveniji levi, ga v politiki ne bi bilo več. Pa je. Ne samo da je, je celo politik z najdaljšim stažem na položaju predsednika vplivne stranke v Evropi. A še vedno verjame, da mu mediji krojijo neuspehe. Kako podcenjujoč odnos do volivcev.

A danes lahko v miru opazujemo, kako SDS sama demonstrira tisto, kar je njen problem; in zaradi česar nobena resna demokratična stranka ne bi smela sodelovati z njo. Ti ljudje nimajo nobenih težav z udbovcem zmerjati dr. Rudija Rizmana, človeka, ki ga je služba državne varnosti nekdanje države nadzorovala, ko je Janša hodil še v Jajce in kot nadobudni član partije slavil komunizem. Smo res doživeli, da je prišel poslanec SDS Žan Mahnič k direktorici policije Tatjani Bobnar in ji začel groziti, naj pomisli na svojo prihodnost? So v SDS res pozabili, da so nazadnje morali oblast zapustiti popolnoma ponižani, da so zoper njih in njihovo politiko potekali največji protesti v sodobni zgodovini države? No, ko smo že pri tem, kako ponižana je morala SDS nazadnje zapustiti oblast, se velja spomniti še nečesa drugega, namreč Državljanske liste Gregorja Viranta. Danes je Državljanska lista veliki argument za prepričevanje članov SMC, zakaj bi bilo treba iti v koalicijo z Janšo.

A začnimo kar pri navedeni izjavi Mira Cerarja, ko se je poslavljal s položaja predsednika stranke, da je stranka plačala ceno premile selekcije med vsemi tistimi, ki vedno z nezgrešljivim nosom za osebno kariero najdejo pot do zmagovalcev volitev. No, Cerar je mislil na tiste, ki so stranko v trenutku njegovega govora že zapustili. Vendar so že nazaj, zdaj, ko se kaže možnost koalicije z Janšo. Razne svetovalke in svetovalci (A. Kešeljević, A. Gaši …), torej prav tisti, ki so stranko SMC po izgubi oblasti takoj zapustili, danes spet sestavljajo krog okoli njenega predsednika, tokrat Počivalška. In kot je slišati, naj bi bila po njihovem SMC v očeh volivcev dejanska naslednica Državljanske liste, njeni volivci naj bi bili bolj desni in konservativni. Zato bi tudi z vidika prihodnosti stranka ravnala modro, če bi vstopila v koalicijo s SDS, volivci bi to nagradili. No, upajmo, da člani SMC ne bodo šli tem svetovalcem že drugič na limanice – če si je že predsednik stranke tako veselo takoj obul drsalke. Namreč, morda imajo svetovalci celo prav, le da ta volilna baza zelo očitno prav teh potez ne mara, saj je Virant v trenutku, ko je vstopil v koalicijo z Janšo, izgubil vso podporo.

Toda vrnimo se k Počivalšku. Čeprav je samozavesten – verjetno je to tudi posledica izbranih besed svetovalcev z nezgrešljivim nosom za osebno kariero –, postajajo stvari vse bolj čudne. V sredinih Odmevih mu je uspelo prikazati, da mu je dala stranka pooblastilo za nadaljevanje pogajanj z Janšo, dejansko pa je sprejela sklep, naj nadaljuje pogajanja za oblikovanje morebitne koalicije z vsemi strankami. V razpravi je bilo poudarjeno, da sklep velja za pogajanja z vsemi strankami, za vladno koalicijo in za volilno koalicijo – in to je bil pogoj za sprejetje sklepa, ki ga je posebej omenilo več članov, za enega (poslanca Janija Möderndorferja) pa je bilo tudi to premalo. A to je Počivalšek zamolčal, ko je javnosti predstavljal sklep sveta stranke.

Morda Počivalšek res dela vse, da bi svojo stranko pripeljal v Janšev objem, le stranke je iz tedna v teden vse manj. In ni izključeno, da ga bo na koncu Janša pustil na cedilu.

Janša namreč vse intenzivneje strelja politične puščice v Šarca. Če bi imel koalicijo že sestavljeno, se s tem ne bi ukvarjal. In strelja tja, kjer je Šarec najbolj ranljiv, v njegovega svetovalca Črnčeca. A v bran Črnčecu se bo težko kdo postavil, ker temu nekdanjemu Janševemu operativcu res ni mogoče zaupati. Če so Janšev dejanski cilj volitve, potem je z afero prisluškovanje že začel dejansko kampanjo.