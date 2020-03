TV POZOR: Westworld & V imenu ljudstva

Westworld, 2. del 3. sezone

HBO 23/03

van Rachel Wood kot Dolores Abernathy

© HBO

Na televizijske zaslone se je končno vrnila futuristična serija Westworld, ki je v prvih dveh sezonah razkrila skrite fantazije elitnežev, ki so se izživljali nad roboti s človeško podobo v izoliranem svetu umetne inteligence. V tretji sezoni Westworlda ni več oziroma ga njegovi stvaritelji kljub množičnemu poboju in vsesplošnemu uničenemu ugledu v javnosti skušajo ponovno postaviti na noge. A glavna junakinja, robotka Dolores Abernathy, ki jo igra Evan Rachel Wood, je na svobodi in v zunanjem svetu išče človeka, ki s tehnologijo nadzoruje sistem, ki »vse vidi in vse sliši«. Ženeta jo sla po maščevanju in želja, da bi ustvarila več sebi podobnih, torej novo raso umetne inteligence, ki ne bi bila podrejena človeku, temveč bi bila svobodna. Že prvi del nove sezone je nakazal, da bo tretji krog precej drugačen, bolj tehnološko dovršen, prinesel pa bo tudi kup novih likov. Če serije še niste gledali, vam svetujemo, da začnete pri prvih dveh sezonah in se šele nato posvetite aktualni, saj sta ključni za celostno razumevanje zgodbe. Vsekakor pa gre za nadaljevanko, vredno ogleda, saj sodobni družbi nastavlja ogledalo in vizionarsko napoveduje prihodnost odnosov med človekom in umetno inteligenco.

V imenu ljudstva, 8. del (zadnji), TV Slovenija 1

22/03 ob 20.00

V času preporoda slovenskih televizijskih nadaljevank je po Jezeru, ki si ga lahko zdaj ponovno ogledate v nacionalkinem spletnem arhivu 4D, pozornost gledalk in gledalcev pritegnila nova serija na TV Slovenija, ki nosi naslov V imenu ljudstva. Gre za stvaritev produkcijske skupine Mangart, v kateri osrednja junakinja Nika Oven, odvetniška pripravnica, ki jo igra Ajda Smrekar, rešuje skrivnostni primer, za katerega se na koncu izkaže, da je povezan celo z njeno družino in gospodarskim vrhom. Serija ima vse elemente, da pritegne vašo pozornost, od korupcije v sodstvu in politiki do družinskih zdrah in ljubezenskega trikotnika. V nedeljo bo na sporedu zadnji (osmi) del nadaljevanke, ki prinaša epilog v zgodbi, ki marsikdaj spominja na resnično dogajanje na medijsko-politični sceni v Sloveniji.