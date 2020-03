OHO tokrat nominiral štiri ženske

Na razpis je prispelo 26 prijav, letošnje nominiranke pa so: Živa Drvarič, Đejmi Hadrović, Nika Ham in Živa Božičnik Rebec

Živa Božičnik Rebec: Smudge(2019) Brush(2019; z razstave Topical Applications 2 v MSUM

© Lara Žitko

Zaradi izrednih razmer je letošnje prvo žiriranje Nagrade skupine OHO 2020 potekalo na poseben način. Strokovna žirija v sestavi Polonca Lovšin (sodobna vizualna umetnica), Iza Pevec (kustosinja in kritičarka) in Bojana Piškur (kustosinja in piska) je nominirance izbrala prek video konference. Na javni razpis je prispelo 26 prijav, letošnje nominiranke pa so: Živa Drvarič, Đejmi Hadrović, Nika Ham in Živa Božičnik Rebec. "Letošnje prijave so bile raznolike in kvalitetne. Opazna je menjava generacij, v ospredje stopajo nove generacije talentiranih mladih.," je ugotovila žirija.

Živa Drvarič (1988) je zaključila študij slikarstva na Akademiji za likovno umetnost in oblikovanje v Ljubljani. Tu je končala tudi magistrski študij (2018). Izobraževala se je še na Univerzi za uporabne umetnosti na Dunaju in na Visoki šoli za likovno umetnost Städelschule v Frankfurtu na Maini. Samostojno je razstavljala v UGM Studiju v Mariboru (2018) in v MIKK v Murski Soboti. Sodelovala je na številnih skupinskih razstavah v Frankfurtu, Dunaju, Regensburgu idr.

Nagrada skupine OHO je osrednja nacionalna nagrada za mlade vizualne umetnike.

Nika Ham (1991) je magistrirala na oddelku za slikarstvo na Akademiji za likovno umetnost in oblikovanje, Ljubljana.V šolskem letu 2013/2014 se je študijsko izpopolnjevala na Winchester School of Art v Angliji. Med študijem je sodelovala na več skupinskih in samostojnih razstavah. Od leta 2016 vodi grafičnega oddelka za filmski festival LET'S CEE na Dunaju, sodeluje z umetniško skupino Laibach in dela v Moderni galeriji. V zadnjih letih je prešla od medija slikarstva na video, digitalno umetnost in performans. S svojim telesom orisuje prostor kulturnih institucij, za video pa uporablja posnetke nadzornih kamer, ki so navadno dostopni le nadzorovalcu.

Đejmi Hadrović (1988) je študirala na Univerzi na Primorskem, Univerzi za umetnost in industrijskega dizajn v Linzu in je trenutno doktorska kandidatka na Akademiji za likovno umetnost na Dunaju. Je prejemnica več mednarodnih nagrad. Sodelovala je na samostojnih razstavah v Ljubljani (trienale sodobne umetnosti U3, Moderna galerija Ljubljana, 2019), Trbovljah in Dunaju ter več skupinskih razstavah v Ljubljani, Novem Mestu, Dunaju, Linzu in Mariboru.

Živa Božičnik Rebec (1991) je diplomirala na smeri Unikatno oblikovanje – steklo in keramika na Akademiji za likovno umetnost in oblikovanje v Ljubljani, kjer je opravljala tudi magistrski študij kiparstva. Razstavljala je doma in v tujini, med drugim v MG+MSUM Ljubljana (2019), Galeriji Simulaker,Novo mesto (2017), Galeriji Škuc, Ljubljana (2018), na Gradu Cmurek (2015) in na mednarodni razstavi Fashion/Art Toronto, Toronto, Kanada (2014). V letu 2019 je bila rezidentka centra Karlin Studios v Pragi.

Nagrada skupine OHO je osrednja nacionalna nagrada za mlade vizualne umetnike, ki jo je ustanovil Zavod P.A.R.A.S.I.T.E. leta 2005. Nagrada je članica mednarodne mreže Young Visual Artist Award, ki združuje nevladne organizacije centralne in vzhodne Evrope.

Rezidenco v New Yorku pripravljamo v sodelovanju z ameriškimi partnerji Trust for Mustual Understanding New York in Residency Unlimited New York, ki organizira in koordinira bivanje in ustvarjanje umetnikov v ZDA. Po dvomesečni umetniški rezidenci v New Yorku sledi samostojna predstavitev mladega umetnika v Galeriji P74 v Ljubljani.

PREBERITE TUDI:

- Živa Božičnik Rebec, kiparka, za katero se spekter resnic kaže na površini snovi in substanc

- Nika Ham, umetnica, ki pred galerijskimi nadzornimi kamerami zganja navihane vragolije