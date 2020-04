Serija po prvem romanu Neapeljskega cikla

Serija, ki je je nastala v produkciji televizijske mreže HBO po prvem romana Elene Ferrante iz slavnega Neapeljskega cikla, je na sporedu vsako nedeljo na prvem programu TV Slovenija

Genialna prijateljica

Roman Genialna prijateljica, prvi del Neapeljske tetralogije, se začne s skrivnostnim izginotjem ene od glavnih junakinj Line Cerullo, ob katerem se njena prijateljica in pripovedovalka Elena Greco prične spominjati njunega več kot 60 let dolgega prijateljstva. V prvem romanu nas pripovedovalka popelje v petdeseta leta v Neapelj in okolico, v pretežno delavsko sosesko, ki jo prevevajo šovinizem, fizični obračuni in revščina, a tudi boj za vpliv in denar.

Italijanski režiser Saverio Costanzo, ki je med drugim režiral tudi Samotnost praštevil po predlogi Paola Giordana in Lačna srca po romanu Marca Franzosa, je igralsko zasedbo sestavil iz prej neznanih igralcev in naturščikov z ulic Neaplja. Mladi igralki, ki sta upodobili junakinji Lino in Eleno, so izbirali na obsežnih avdicijah, na katere je prišlo okrog 8000 otrok.

Genialna prijateljica, ki je premiero doživela leta 2018, je prva tujejezična serija v zgodovini HBO-ja. (Nastala je v koprodukciji z italijansko televizijo RAI in ponudnikom vsebin na zahtevo TIMvision).

Elena Ferrante je postala znana po Neapeljskem ciklu, ki je postal globalni fenomen. V njem spoznavamo Lilo in Eleno, ki sta že več kot 60 let najboljši prijateljici, dokler ena od njiju ne izgine brez sledu, druga pa z obujanjem preteklosti poskuša rešiti uganko njenega izginotja. Njuno prijateljstvo, popisano v skupaj štirih knjigah, je polno nežnosti, podpore, zbliževanj in oddaljevanj, ljubosumja in zavisti.

Tri knjige iz cikla - Genialna prijateljica, O novem priimku in O tistih, ki zbežijo, in tistih, ki ostanejo - so v slovenskem prevodu izšle pri Cankarjevi založbi. Napovedan je tudi izid slovenskega prevoda zadnje knjige z naslovom O izgubljeni deklici. V slovenščini je dostopno tudi delo Dnevi zavrženosti.

