Tito in tisk, od ikone do kulta

Odprtje 09/05 ob 20.00

Tito na naslovnici revije Time 9. oktobra 1944

© Arhiv Muzeja tiska

Ob 40. obletnici smrti nekdanjega jugoslovanskega predsednika Josipa Broza - Tita bo virtualna 3D Galerija Vodnikove domačije Šiška v sodelovanju z Muzejem tiska pripravila razstavo Tito in tisk, od ikone do kulta, po kateri se boste lahko sprehodili prek vmesnika in platforme KUNSTMATRIXX. Razstavo bodo odprli 9. maja ob 20. uri. Njen kustos Ali Žerdin, sicer urednik Delove Sobotne priloge, je iz zbirke starih časopisov izbral tiste, ki pripovedujejo o Josipu Brozu - Titu, njegovem boju, prevzemu oblasti, vladavini in smrti. Najprej so na ogled izvodi časopisov, ki so bili natisnjeni med Pekingom in New Yorkom, vse od leta 1944 do maja 1980.

Tito je umrl 4. maja leta 1980 v Ljubljani in časopisni uredniki po vsem svetu so novico o njegovi smrti razumeli kot dogodek, ki sodi na naslovnico. Petega maja 1980 je New York Times na naslovnici zapisal, da se je poslovil zadnji voditelj iz časa druge svetovne vojne, reviji Time in Newsweek sta po Titovem pogrebu Jugoslaviji napovedovali čas hude negotovosti, nemška revija Der Spiegel pa je krizo napovedovala že januarja 1980.

Titovega pogreba 8. maja 1980 se je udeležilo 209 delegacij iz 127 držav, štirje kralji, pet princev, šest predsednikov parlamenta, 31 predsednikov držav, 22 predsednikov vlad in 47 zunanjih ministrov. Dogodek še vedno velja za enega od največjih državniških pogrebov v zgodovini.

Razstava je razdeljena v 17 vsebinskih sklopov, ki jih spremlja izbor fotografij (arhiv Muzeja novejše zgodovine in Joca Žnidaršiča – v sodelovanju z Galerijo Fotografija), posnetkov in glasbe po izboru Borje Močnika. V prodajnem kotu galerije bo mogoče kupiti fotografije Joca Žnidaršiča, na voljo pa bodo tudi knjige o Titu in antikvarni predmeti. Povezava za vstop v 3D virtualno razstavo bo objavljena 15 minut pred odprtjem na Facebook strani Vodnikove domačije v Šiški.