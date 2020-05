Postaviti se v kožo SMC in DeSUS

Že ta trenutek nekaj lahko z gotovostjo zapišemo: razen če bi Janša uvedel eno od res številnih mogočih oblik nedemokratičnega ali poldemokratičnega režima, bo SDS skupaj s svojim večnim predsednikom najkasneje z rednimi volitvami leta 2022 zapustila vladne prostore. Bolj ko bo Janša s svojo četico vdanih kimavcev uničeval imunski sistem države, bolj grobo ko se bo loteval institucij, civilne družbe, močnejši odgovor bo doživel na volitvah. Že ta trenutek je jasno, da se je zoper to uničevanje pripravljeno v politiko prestaviti mnoštvo zelo močnih posameznikov in skupin. Aleksander Čeferin na primer verjetno ne bo vstopil v politiko, ni pa nobenega dvoma, da je z javnim nastopanjem pokazal, da se je že izoblikovala zelo jasna pozicija različnih skupin prebivalstva do vlade in do njenega načina vladanja. Dejansko je neverjetno, kako je Janši v času res hude krize uspelo proti sebi obrniti ljudi, ki se politično pred tem sploh niso opredeljevali.

Ne samo to: protesti in neverjetna paleta ljudi, ki se na njih izpostavljajo, čeprav tvegajo svoje položaje in delovna mesta, kaže, da Janša, pa naj še tako lomasti, danes ne zbuja strahu. Nasprotno, ljudje vse pogumneje odgovarjajo na njegove vse bolj grobe napade. Prav ta pogum je nekaj, na kar smo lahko izrazito ponosni: v Sloveniji se ljudje, ne glede na morebitne stiske, danes ne dajo zastraševati in ne pustijo si groziti in tudi deliti se ne pustijo.

Prav glede na to, kako močno fronto je uspelo Janši v le dveh mesecih povezati zoper sebe, je že danes jasno, da po volitvah ne bo mogel več sestaviti koalicije. To ve tudi sam. Ve, da razen Mateja Tonina (in NSi) nima nobenega resnega partnerja za prihodnjo koalicijo. SMC v parlament ne bo več prišla, DeSUS pa se lahko vanj prebije le z odvrnitvijo od Janše. In to bodo v tej stranki zagotovo najkasneje tik pred volitvami tudi naredili, tako kot vsakič doslej. Prav s tem dejanjem so vedno znova poželi ravno dovolj podpore, da so ostali jeziček na tehtnici slovenske politike. Po vsem, kar se je zgodilo doslej, jim že danes ne preostane nič drugega. To ve tudi Janša.

Poslanci SMC so v koalicijo s SDS vstopili z razmeroma preprostim razmislekom: pod tem predsednikom (Počivalškom) in z bremeni Cerarjeve vladavine stranka ne more preživeti naslednjih volitev, zato je bolje vstopiti v koalicijo s SDS, nekako preživeti, v tem času pa si poiskati kako sinekurno službo za naslednje življenjsko obdobje. To je bil razmislek večine poslancev te stranke. In z vidika nekoga, ki je položaj poslanca zanj služba, ki zanj politika nikoli ni bila poslanstvo, je to čisto normalen in človeški razmislek.

V obeh strankah, v DeSUS in SMC, so seveda vedeli, da bo to burna koalicija. Da bo veliko javnega nasprotovanja. In da bosta Janša in SDS naporna koalicijska partnerja. Seveda so vedeli, da bo to tudi ideološka vlada. Da pa se bo zgodilo, kar se dogaja – da v Sloveniji že en mesec potekajo veliki protesti, da je vsak petek vanje vključenih več mest, da se oglaša vse več znanih ljudi z zelo trdim mnenjem o dogajanju, da so začeli veleposlaniki evropskih držav izražati začudenje, navsezadnje, da se proti Sloveniji začenjajo obračati žarometi najuglednejših mednarodnih organizacij, ki se ukvarjajo z varstvom demokracije – no, tega pa si niso mislili. A predvsem si niso mislili, da se bo javnost odzvala tako odločno in brez strahu.

Pri tem se vsi v koaliciji zavedajo, da bodo protestniki kmalu na proteste prišli brez koles. Nenadoma bodo moralne avtoritete te države, ki danes še vrtijo pedale in nosijo maske, stopile pred mikrofone. Janša to ve, zato tako brezkompromisno poskuša obglaviti in utišati RTV Slovenija, še preden se bo to zgodilo. Da ta trenutek prihaja, se zavedajo tudi v DeSUS in SMC – in zelo jasno je, da iščejo politični izhod iz nastalega položaja. Vodstvi obeh strank sta pod vse večjim pritiskom. Obe imata namreč tudi članstvo. In temu članstvu ni vseeno, da se vodstvi igrata z njegovim osebnim ugledom v lokalnih okoljih. Celo več: prenekateri član DeSUS in SMC je pretekle petke že preživel na kolesu.