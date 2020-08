Pismo prof. Bojani Beović

Nobenega dvoma ni, da je težko sprejemati strokovne smernice v razmerah pandemije, sploh ko je odprtih veliko vprašanj. Večina strokovnih smernic je bila doslej logična in dobro razložena. To seveda ne velja za vladno politiko – ki ji sicer tudi vi pripadate in ji s svojimi izjavami dajete pokritje. Vladna politika je podložena z ustrahovanjem, pretiravanji, zavajanji, zaradi česar tudi vam ljudje v veliki meri premalo zaupajo, kar kažejo raziskave javnega mnenja. To je slabo, ker prihaja jesen, slabo, ker je bilo poletje čas, ko naj bi ljudje sprejeli pravila obnašanja, ki bi vsem omogočala večjo varnost.

Od oblasti – in vi ste visoka predstavnica oblasti – državljani pričakujemo spoštovanje. V preteklih tednih ste ravnali nasprotno. Govorimo o vračanju slovenskih dopustnikov iz Hrvaške. Ljudi ste načrtno zavajali, z ustrahovanjem in sejanjem nemira izvajali nad njimi psihično nasilje. Ravnanje ni imelo logike, sploh če ga primerjamo z ravnanjem enakovrstnih strokovnih teles v Avstriji in Nemčiji. Plat zvona so vse tri države – iz katerih prihaja največ turistov na Hrvaško – začele bíti hkrati. A Avstrijci so uvedli avtomatično testiranje, podobno so ravnali Nemci. Res je: vseh pozitivnih test ne razkrije, če je čas morebitne okužbe preblizu. Avstrijski in nemški strokovnjaki pa so zatrdili, da s tem »polovijo« okoli 70 odstotkov pozitivnih primerov okužb. Vi ste trdili, da je karantena boljša rešitev. Imate prav. Vendar vaša vlada karantene za vračajoče iz Hrvaške sploh ni uvedla – vsi, ki so se vrnili do tega ponedeljka zvečer, so se karanteni izognili. Deset dni ste torej histerizirali ljudi, a so se vsi, ki naj bi bili v najbolj kritičnem obdobju na Hrvaškem, brez testa ali karantene v ponedeljek mirno vrnili v službo ter obiskali sorodnike in prijatelje, ki jih zaradi dopusta niso videli. Niste bili torej bolj strogi od Avstrijcev in Nemcev, kot ste poskušali prikazati, ampak dejansko niste storili nič, da bi okužbe nadzirali. Ne samo to. Na meji ljudi niso preverjali oziroma ne vseh, večini so policisti zgolj pomahali, naj gredo čez, ne da bi preverili, iz katere države sploh prihajajo. Nadzor so izvajali Avstrijci – zato na meji s Hrvaško ni bilo kolon. Ni tudi res, da ima oblast možnost primerjanja podatkov o vstopu in izstopu iz države, s čimer se je ljudem grozilo. Te baze ne obstajajo. Pretiravanje, arogantno izmišljevanje, dejansko pa odsoten nadzor okužb. Zakaj?

Morda verjamete, da s histerizacijo in zastraševanjem dosegate cilj, torej splošno zavedanje stanja ter solidarno in varno ravnanje prebivalcev. To ne deluje niti pri majhnih otrocih. Le ljudem ste pokvarili dopust, ki so si ga v letošnjem letu še posebno zaslužili, strašili celotno nacijo, dejansko pa niste uvedli ne karantene ne testiranja. Karanteno ste uvedli šele sedaj, ko odhajajo na počitnice družine z manjšimi otroki ter starejši in manj premožni. Ne dvomimo, da veste, da po 20. avgustu na počitnice odhajajo veliko manj dinamične generacije, ki živijo in ravnajo bolj varno. Zakaj torej karantena zdaj? Da bodo tudi oni ugotovili, da so vaša priporočila in navodila nedosledna?

Prihaja jesen, ko bodo prebivalci več v zaprtih prostorih, ko se bodo bolj širili tudi drugi virusi in bodo razmere bolj tvegane. Nemška politika je na primer zelo jasno nagovarjala prebivalce: naš namen je, da vam omogočimo miren dopust, naš namen je, da vam omogočimo zadržano druženje, dostopno kulturo in da omogočimo normalno šolanje, vendar pa je zdaj čas privzgoje navad, učno obdobje za jesenske mesece, ko bodo proizvodnja, šola in družbeno življenje spet normalno stekli. Nosite maske, razkužujte in umivajte si roke, bodite previdni v socialnih stikih, čez poletje je pomembno, da se tega navadite, ker prihajajo jesen, zima in pomlad. In predvsem: pri vsem skupaj gre za solidarnost, vezivno tkivo družbe.

Naj pomen razlaganja solidarnosti prikažemo na primeru mask. V skoraj vsakem slovenskem razredu v osnovni in srednji šoli sta vsaj dva otroka, ki sta šibkejšega zdravja, povprečna starost slovenskih učiteljev je 46 let, delež starejših učiteljic in učiteljev je velik. Nobenega dvoma ni, da tudi enostavne maske otežijo prehajanje virusa v zaprtih prostorih, čemur zelo jasno sledijo tudi v sosednjih državah, kjer bo nošenje mask pretežno obvezno za vse starejše otroke in mladostnike. S tem se bodo varovali šibkejši otroci, starejši učitelji in seveda sorodniki vseh – vsak ima kakšnega starejšega ali šibkejšega sorodnika. V Nemčiji so 14 dni po začetku pouka okužbo odkrili v petih odstotkih šol. Toliko ropotanja glede karantene za vračajoče se iz Hrvaške, uvedba mask v šolah pa pri nas sploh ni bila resno obravnavana. V skoraj nobeni slovenski šoli razdalje med učenci ni mogoče zagotoviti. To je dejstvo. Vsi torej danes vemo, da ukrepe gradite na nečem, česar ne bo. Maske so, ker niste sprejeli drugih ukrepov, edina resna zaščita v šolskih prostorih. Z masko na obrazu se da normalno živeti, ni enako kot brez njih, se pa navadiš. Če bi jih nosili starejši otroci in mladostniki, bi imelo to demonstracijski učinek na ostale. Od sredine marca jo vsaj po osem ur na dan nosijo vse trgovke, medicinske sestre, zdravniki, taksisti, vozniki …

S strahom, pretiravanjem, zavajanjem, nesorazmernostjo in neenakopravnostjo med prebivalci in generacijami ni mogoče obvladovati tovrstnih situacij. Obstaja velika verjetnost, da se s tem strinjate, to je čutiti iz vaših nastopov. A se žal ne distancirate od tega ravnanja, temveč ga pogosto opravičujete ter se pri tem zapletate v čudne izjave. S tem težka senca pade tudi na vas.