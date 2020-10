Vanja Pirc | foto: Borut Krajnc

Umetnost je provokacija

Presojati pomen rdeče barve je tako kot presojati, zakaj so na Guernici, eni najznamenitejših protivojnih slik, vsi ljudje tako strašljivi

Umetniška inštalacija, ki se je v petek, 23. oktobra, nenadno pojavila pred ministrstvom za kulturo, simbolizira krvavečo kulturo, ki ji usodne rane zadajajo zaposleni na pristojnem ministrstvu.

V soboto je bilo v Pismih bralcev v Sobotni prilogi Dela objavljeno pretresljivo pismo Laure Orel, soproge pisatelja in prevajalca Uroša Kalčiča, vrhunskega ustvarjalca, prejemnika najvišjih državnih in strokovnih priznanj. Tako kot velika večina kulturnih delavcev je bil tudi Uroš Kalčič samozaposlen v kulturi in odvisen od vsakokratnih projektov, pri katerih je sodeloval. Ko se je januarja letos upokojil, je njegova pokojnina za več kot 40 let delovne dobe, torej za polno delovno dobo, znašala le okoli 550 evrov, čeprav gre za vrhunskega, zelo plodovitega ustvarjalca, ki je za svoje delo prejel nagrado Prešernovega sklada (1998) in Sovretovo nagrado (2018).