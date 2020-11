Podreditev kulturnih institucij

Ministrstvo za kulturo se je silovito vrglo še v vrsto menjav direktorjev muzejev in galerij in tudi pri tem je pripravljeno povsem povoziti stroko

Verižna čistka, ki so je trenutno deležni direktorji muzejev in galerij, v začetku prihodnjega leta pa je bodo verjetno tudi direktorji arhivov, je seveda politična. A ni le politična.

© Željko Stevanič

Zdenka Badovinac je ena od mednarodno najvplivnejših osebnosti, kar jih premore slovenska kultura. Vendar ne le zato, ker že od leta 1993, torej že celih 27 let, vodi Moderno galerijo, eno naših osrednjih institucij za likovno umetnost, in tudi ne le zato, ker že enajst let, odkar je ta zrasel v nekdanji ljubljanski vojašnici na Metelkovi, hkrati vodi tudi Muzej sodobne umetnosti Metelkova. Njen vpliv lahko najlažje razumemo na podlagi njenega mednarodnega delovanja, aktivnega povezovanja lokalnega prostora z mednarodnim.