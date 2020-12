In kaj boste vi za božič? Ubili očeta?

Pripraviti se moramo na božič, je nemški zvezni zdravstveni minister Jens Spahn prvič izrekel septembra, dober mesec, preden se je tudi sam okužil s koronavirusom. A priprave na božič niso bile prazne besede, ampak se je tega lotil s psihologi, strokovnjaki za javno zdravje, epidemiologi in komunikologi. Na kratko rečeno: analizirali so najverjetnejše vedenje ljudi v božičnem času, vedenje ljudi, ki vedo, da je teh deset do petnajst dni čas odklopa od skrbi, prešernega vedenja, razposajenosti in obiskov. Tako je prve dni decembra nemška kanclerka Angela Merkel predstavila koncept, ki so ga zasnovali na psiholoških modelih ravnanja ljudi: zavedajoč se, da se bodo ljudje težko uprli družinskim in drugim srečanjem, da torej obstaja velika možnost, da bodo okovi protiepidemijskega boja popustili, so se odločili, da življenje ustavijo devet dni pred božičem, da bi torej še pred praznikom prekinili verige okužb. Tako so šole zaprli s 16. decembrom namesto šele z 19. decembrom, hkrati so z gospodarskimi združenji dosegli dogovor, da se takrat ustavi tudi največji mogoči del proizvodnje, ustavili so vse družabno in javno življenje, zaprli so vse prodajalne in trgovine, razen tistih, ki prodajajo izdelke za nujno dnevno rabo, ter seveda frizerske in druge podobne salone. Ker so vedeli, da se v božično-novoletnem času ljudje ne bodo zmogli držati navodil, so torej poskrbeli, da bo do tega obdobja čim manj okužb. Koncept je takoj prevzela večina Evrope. Bil je natančno zamišljen, dodelan, razumen, upošteval je psihologijo posameznika in množic.

Da, obstaja država, ki je vse naredila točno nasprotno. To je Slovenija. V politični paniki je vrhovni epidemiolog, obramboslovec po izobrazbi, vojak po duši, ki vse odločitve sprejema sam, slovenski premier Janez Janša, v istem trenutku v svoji državi sprostil trgovino, salone, tako rekoč ves storitveni sektor, odpravil maske na prostem, razen kjer je več ljudi na kupu. Trgovine in saloni so še isti večer vpoklicali v službo vse zaposlene, marsikje tudi tiste, ki so imeli tvegane stike, marsikje tiste, ki bi morda morali v tistem trenutku celo na testiranje, saj so preživljali »prehlade« s tipičnimi znaki koronavirusa. V uredništvu hranimo kar nekaj trpkih zgodb prestrašenih uslužbencev, na neslavnem seznamu odgovornih so celo velike trgovske verige in vrtci. Slovenija se je tako že dober teden pred božičem zbudila v pravem božičnem razpoloženju: trgovine so te dni polne, ljudje so se po dolgem času začeli bolj sproščeno družiti, celo v Ljubljani, ki je zadnje mesece doživljala trdo policijsko represijo, ni nikjer vidnega nadzora, praktično nobena večja trgovina pa ne bi mogla brez kazni preživeti obiska inšpektorjev, saj je v skoraj vseh veliko preveč ljudi. Tudi zasebnega druženja je več, celo mediji so večidel podlegli evforiji, ki jo je povzročila vlada, in njeno odločitev sporočali kot veselo novico, da je spet mogoče hoditi po trgovinah in k frizerju. Minister za notranje zadeve Aleš Hojs je ljudem javno sporočal, da je zdaj čas, da obiščejo sorodnike, si uredijo frizuro in opravijo nakupe.

V Sloveniji se je torej zgodilo točno tisto, kar je nemška vlada načrtno želela preprečiti, ker je vedela, da se bodo ljudje v božično-novoletnem času družili, zato se pred tem nikakor ne smejo sprostiti, ampak je ravno v tem času treba uvesti največji mogoči nadzor stikov. Seveda slovenskemu ministru za zdravje – da, tudi to je Janez Janša – niti na misel ni prišlo, da bi v tem času pozval predstavnike gospodarstva, naj vsaj ustavijo proizvodnjo.

Vemo torej, kaj se je zgodilo v preteklih desetih dneh v Sloveniji. Vse, česar nam ni uspelo ustaviti v preteklih mesecih, se bo v prihodnjih dneh še bistveno poslabšalo. Za odločitvijo, da se bo iz populističnih razlogov ljudem pričaralo, da epidemiološka slika v Sloveniji ni med najslabšimi na svetu, stojijo tudi koalicijski partnerji SDS, skupaj z vsemi poslanci in ministri. Gre za zavestno odločitev: vedeli so, da bo temu odprtju sledilo bistveno poslabšanje epidemiološke slike, saj so se o tem tudi pogovarjali. To so namenoma in zavestno vzeli v zakup.

Čeprav bomo torej v prihodnjih dneh poslušali poročila o tem, kako je v Nemčiji in marsikateri drugi državi v času božično-novoletnih praznikov dovoljeno izjemno kontrolirano druženje – v tistih, ki imajo slabšo epidemiološko sliko, sicer ne –, se je treba ves čas zavedati, da smo mi ravnali popolnoma nasprotno, dejansko neumno. V vseh teh državah imajo v 14-dnevnem povprečju manj kot 400 okuženih na 100.000 prebivalcev, Slovenija jih ima več kot dvakrat toliko.

Pred nami sta torej najnevarnejši božič in novo leto v življenju. V zadnjih desetih dneh smo v Sloveniji pospešili okuževanje, ne vemo, kdo vse med nami je kužen, šele dva dni imamo množično brezplačno testiranje državljanov. V večini drugih držav to počnejo že vsaj mesec. Nimamo nobenega nadzora nad virusom.

Nikar torej za praznike ne obiščite staršev in starih staršev ali drugih ranljivih oseb. Božič 2020 lahko praznujemo tudi junija 2021. Veliko bo še priložnosti za družinska in prijateljska srečanja. Vabilo na božično večerjo, ki vam ga je pripravil epidemiolog Janez Janša, boste lahko obžalovali še dolga leta.