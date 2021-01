»Politika je začela kar sama vrednotiti kulturne programe«

"Vsekakor smo v minulem letu res doživeli, da je politika začela kar sama vrednotiti kulturne programe, in to skozi svoja sporočila, celo skozi direktne komentarje določenih vsebin, četudi je to izključna naloga stroke, seveda neodvisne, ne 'prijateljske' stroke. Tu gre za resno kršenje avtonomije celotnega polja in za poskuse usmerjanja programov skozi ideologijo, za vsebinska vmešavanja, kot je zdaj ta depeša, kjer sta se kar dve ministrstvi povezali v nedvomnem krnenju strokovne in umetniške avtonomije. Ne da bi se znotraj teh ministrstev oglasil en sam človek, ki bi v tem prepoznal prekoračitev in zlorabo. In to je tisto, kar najbolj zbuja skrb."

(Zdenka Badovinac, dolgoletna direktorica Moderne galerije in tudi kustosinja razstave v rimskem nacionalnem muzeju za sodobno umetnost MAXXI, ki naj bi jo odprli marca, veleposlanik v Rimu Tomaž Kunstelj pa jo je označil kot "posmeh obletnici slovenske države" in ji odrekel promocijo; via Dnevnik)

