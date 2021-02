Vsi smo Lili Bayer

»Premier Janša se je na Twitterju zapletel v novo afero. Ostro se je odzval na kritičen članek novinarke Lili Bayer na spletnem portalu Politico o svojih napadih na slovenske medije. Novinarki so stopili v bran številni njeni kolegi, ugledni svetovni mediji in ustanove.«

—Uvod članka na spletni strani MMC, 17. februarja 2021

»Evropska poslanka Sophie in’t Veld, koordinatorka v odboru za državljanske svoboščine, je v spletni razpravi napovedala predlog v evropskem parlamentu za monitoring razmer v Sloveniji. Konkretno je omenjala zadeve, kot so vladavina prava, mediji, statistični urad.«

—Novinar Dela Peter Žerjavič na Twitterju, 17. februarja 2021

»Mnenje o oceni ustavnosti delov zakona o zakonski zvezi in družinskih razmerjih ter delov družinskega zakonika ni bilo sprejeto s soglasjem, saj so mu ministrici in ministra iz vrst SMC nasprotovali.«

—Sporočilo stranke SMC, 17. februarja 2021



Na tem mestu smo prejšnji teden zapisali, da bodo poslanci DeSUS in SMC samo na prvi pogled izbrali lažjo pot, ko bodo na glasovanju raje podprli Janeza Janšo, kot se mu drznili postaviti po robu. Tako je pač kolaborantsko življenje. Počutiš se slabo in ves čas poskušaš utemeljevati, zakaj to počneš. In bolj ko utemeljuješ, bolj si patetičen. Kot je patetičen odziv iz SMC na to, da je njihov prijatelj in zaveznik Janša le dan po tem, ko so mu izrekli podporo, povozil njihova mnenja o zakonu o zakonski zvezi. Kako pa so nasprotovali, če je bilo mnenje sprejeto na korespondenčni seji? So s copati tolkli po kuhinjskem pultu, doma? Neugodno za stranko, ki je članica evropskih liberalcev. A tako je: SMC sodeluje pri razgradnji vladavine prava, mirno prenaša, da so imenovanja tožilcev blokirana iz političnih razlogov, in dejavno podpira vmešavanje vlade v delovanje medijev.

Dejavno? Seveda, saj je njen predstavnik prevzel vodenje RTV Slovenija in pri tem ponovil vsa stališča SDS. A postaja še bolj neugodno. Janšev napad na novinarko Lili Bayer ni ostal neopažen. Janša je zdaj dobil njihovo podporo in počuti se močnega. Predvsem pa ve, da so mu prepuščeni na milost in nemilost. To jim je pokazal že 24 ur po tem, ko so se mu tako vdano pokorili. V skladu z Napoleonovim rekom »Ljubim izdajo, preziram izdajalce«. In čeprav je za javnost, ki je kljub vsemu upala, da bodo v DeSUS in SMC zbrali nekaj razuma in časti, sedanje obdobje naporno, je končano obdobje, ko se je prav zaradi upanja, da bodo v SMC morda spregledali in ustavili demontažo demokracije, tej stranki gledalo skozi prste. To je dobro. SMC je s tem prevzela vso odgovornost tudi za razgradnjo slovenskega kulturnega prostora, za grobe Janševe napade na medije in vladavino prava, za nasilje nad državljani na ulicah, za omejevanje delovanja kriminalistov in tožilcev. Po Janševem napadu na Lili Bayer pa nikomur v Evropi ni več treba utemeljevati, kakšen je odnos te vlade do medijev.

V SMC ves čas računajo, da se bo v nekem trenutku kaj zgodilo, da se bodo planeti in zvezde zanje postavili na prava mesta. Tu je spet analogija s kolaboracijo, tokrat medvojno. Ko je Nemčija začela izgubljati, so si Nemci mislili, da bodo odšli iz zavojevanih dežel. Dejansko so tudi odšli in večina se je do denacifikacije, ki je prišla veliko kasneje, vedla, kot da se ni nič zgodilo. A kdo je do zadnjega trenutka najbolj goreče upal, da Nemčija ne bo izgubila vojne? Kolaboranti. Po vsej Evropi, ne samo v Sloveniji. Ker so vedeli, kaj jih čaka. Enako je tudi upanje SMC in poslancev DeSUS. Računajo na primer na to, da bo šlo gospodarstvu dobro in bodo ljudje pozabili. Žal sedanji podatki ne kažejo, da bodo imeli to srečo. Brezposelnost je višja kot drugod, bombončki, ki jih delijo vsevprek, nimajo učinka, kaj se je res zgodilo z gospodarstvom, pa bo postalo jasno šele, ko bodo ukrepi zaradi epidemije popustili.

Enako se bo izkazalo glede epidemije. Kakorkoli vrtijo Janša, Beović in Krek podatke, na koncu je Slovenija med najslabšimi v Evropi. Zakaj je tako? Po naključju sem prejšnji teden z avtomobilom potoval skozi pet evropskih držav. Po Evropi je red. Na meji se ustaviš, razložiš namen potovanja, pokažeš dokumente (opravljene teste, odrejeno karanteno …). Nemci, Švicarji, Avstrijci in Italijani so zadnji teden na primer še zaostrili pravila zaradi izbruha angleškega seva na Tirolskem. Pripravljen, da bo enak ali pa še strožji postopek potekal tudi ob prihodu v Slovenijo, sem se pripeljal skozi karavanški predor. A na slovenski mejni točki, kjer naj bi tisti, ki nimajo svežega testa in niso v tranzitu, dobili odločbo o karanteni, ni bilo nikogar. Luči ugasnjene, nobenega znaka, ničesar. Na meji nadzora ta država sploh ne izvaja.

Dobro, vsaka država se lahko odloči, da bo imela bolj ležeren odnos do epidemije. Toda Slovenije ni med temi državami. Medtem ko lahko čez mejne prehode v državo vstopi kdorkoli in se to sploh ne nadzoruje, so v istem trenutku policisti pred državnim zborom izrekali kazni ljudem, ki so stali dovolj narazen, imeli maske in niso kršili nobenega protokola – le politična mnenja so izražali. Nazornejši dokaz, da je velik del domnevno protiepidemijskih ukrepov navadna zloraba epidemije za politične namene, bi težko našli. To je zavrženo izživljanje nad državljani. Tudi o tem sprašujejo danes različni predstavniki evropskih držav in evropskih institucij. Seveda jih skrbi, ta človek, ki je tako grobo napadel Lili Bayer, naj bi zastopal Evropsko unijo v drugi polovici tega leta.

Ampak za to je stranki SMC in poslancem DeSUS v tem trenutku čisto vseeno. Ker upajo. Bliže ko bo dan volitev, bolj bodo živčni in nesrečni. In bolj bodo upali, da Janša ne bo izgubil na volitvah.