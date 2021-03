Kako so maske upočasnile dinamiko naših življenj

Slikarska razstava Virus umetnice Ejti Štih je odsev sveta v času ukrepov za zajezitev epidemije

Do 3. marca bo v mariborski Galeriji Hest na ogled slikarska razstava z naslovom Virus, na kateri bodo na ogled dela umetnice Ejti Štih, v Boliviji živeče slovenske akademske slikarke.

Slike plodovite slikarke, prepoznavne po živih barvah, med katerimi prevladujejo rdeča, modra in rumena, v Boliviji visijo v nacionalnih galerijah in muzejih, so tudi del številnih zasebnih zbirk. Tokratna tematika razstave je jasna, odsev zadnjega leta, ko so svet zaradi epidemije in ukrepov za njeno zajezitev preplavile zaščitne maske ter drastično upočasnile dinamiko naših življenj.

Ejti Štih se je rodila v Sloveniji. Študirala je na Akademiji za likovno umetnost v Ljubljani, magistrirala pa pri Krstu Hegedušiću u Zagrebu. Od leta 1982 živi in ustvarja v Santa Cruzu de la Sierri. Ob karieri na področju upodabljajočih umetnosti se posveča tudi oblikovanju plakatov in ilustracijam za knjige, revije, časopise. Poučevala je risanje in slikanje v Ateljeju vizualnih umetnosti v Santa Cruzu. Izdelala je kostume in scenografije za več kot 45 gledaliških del.

