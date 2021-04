OF – osemdeset let kasneje

(Dejanševizacija in problem zadnjega ljudožerca)

»Grožnja virusa je zanje postala ubijalski argument, s katerim lahko odpravijo vsako nasprotovanje ali kritiko, ne da bi jim bilo treba to preveč upravičevati na mednarodni ravni. Enako se dogaja v Rusiji ali Belorusiji in celo v državah EU, kot je Madžarska. Poleg tega celo demokratično izvoljeni voditelji, kot Donald Trump v ZDA, Jair Bolsonaro v Braziliji ali slovenski premier Janez Janša, spodbujajo sovražnost do medijskih snovalcev in celo pozivajo k odkritemu sovraštvu.«

— Ulrike Gruska, Novinarji brez meja (v Süddeutsche Zeitung, 22. 4. 2021)

Saj poznate tisto šalo o poglavarjih dveh ljudožerskih plemen. Eden pravi drugemu: Pri nas ni več ljudožercev; včeraj smo zadnjega pojedli. Ekonomija šale je jasna. Z nasiljem se boriš proti nasilju, z lustracijo proti lustraciji, s političnimi zamenjavami proti političnim zamenjavam. Zadeva se kaj hitro izrodi. Kdo bo zadnji »ljudožerec«, kdo sme imeti zadnjo besedo? Kam merim? Janša neskrupulozno nastavlja svoje ljudi, svoje kadre, mimo vseh protokolov. Zajeda se v vse pore družbe in države. Kar je velik problem. A še veliko večji je, da nastavlja nekvalificirane, a krvavo lojalne kadre. Dekvalifikacija je očitna. Denimo, za direktorja Narodnega muzeja so nastavili računalničarja, katerega referenca je zbiranje značk in medalj. Za novo direktorico NPU so po nezakonito odstavljenem Muženiču nastavili nekvalificirano izbranko onkraj vseh veljavnih razpisnih kriterijev zgolj zato, ker je slepo lojalna in vodljiva ter kot taka že skrbi za zaščito interesa JJ in njegovih ljudi. Za novega direktorja medijske bastije (RTV-hiše) je bil po že utrjenih principih janšističnega režima postavljen mož brez zahtevanih izkušenj z vodenjem velikih sistemov, a z jasnim političnim mandatom ... A najnelagodnejši občutek se pojavi ob vprašanju, kaj storiti s temi in takimi partijskimi kadri »dan po jutrišnjem«. Kako očistiti Slovenijo janšizma, ne da bi ponavljali in utrjevali janšistične metode?