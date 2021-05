Der Patient und die Presse

(novi prispevki k biografiji maršala Twitta)

»Način praznovanja upora proti okupatorju v zadnjih letih in širjenje laži ne zasluži oznake OF, ampak FO.«

—Janez Janša na predvečer državnega praznika

»Če me sprašujete, ali delim te stroge ocene, kako se pod to vlado ruši demokracija? Ne, teh ocen ne delim. Mislim, da so preradikalne.«

—Borut Pahor je zastavil besedo za vlado in Janeza Janšo (Večer, 1. 5. 2021)

»... in nam po vseh predpisih zajebali vse, kar se je zajebati dalo.«

—Zoran Predin (Praslovan)

»Slovenci so med vsemi državljani EU najmanj zadovoljni z delovanjem demokracije v lastni državi. Zadovoljna jih je četrtina vprašanih (25 odstotkov), medtem ko jih 75 odstotkov ni. To predstavlja upad zadovoljnih za 16 odstotnih točk v primerjavi s pomladanskim merjenjem ... Po mnenju večine Slovencev (59 odstotkov) slovenski mediji zagotavljajo zaupanja vredne informacije. V EU27 je to povprečje 62 odstotkov. 65 odstotkov Slovencev (70 odstotkov Evropejcev) ocenjuje, da domači mediji zagotavljajo raznolikost pogledov in informacij.«

—(STA, 4. 5. 2021).



Seveda zgornjih ugotovitev o drastičnem upadu zadovoljstva s stanjem demokracije v Sloveniji in po drugi strani o zaupanja vrednih medijih ni sproducirala STA. Jih je pa posredovala. Namreč zadnje rezultate cikličnega merjenja razpoloženja državljanov EU; tako imenovanega Eurobarometra. Morda prav ta primer najbolje razkrije, v čem je problem STA. Janšev režim se manj boji tudi najbolj kritičnih člankov in komentarjev kot pa nevtralnega posredovanja informacij o stanju stvari, ki mu ne gredo v prid. Naj so komentarji, denimo v Mladini, še tako strupeni, zaupanja v njegov režim ne omajajo tako drastično kot nekomentirano, nevtralno posredovanje zapisov o Janši v tujih medijih. O sporih s plejado tujih novinarjev, politikov, medijev smo izvedeli iz navidezno nedolžnih povzetkov. In večina tega pride v slovensko javnost prav s posredovanjem Slovenske tiskovne agencije.