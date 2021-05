Dnevi slovenskega filma v Pulju

Polsestra

© Urša Premik

V puljskem Kinu Valli bodo med 24. in 27. majem potekali peti Dnevi slovenskega filma, ki jih bo uvedel film Polsestra režiserja Damjana Kozoleta. Na ogled bodo še filma Jaz sem Frenk scenarista in režiserja Metoda Pevca in Ne pozabi dihati režiserja Martina Turka ter digitalno restavrirana različica filma Sreča na vrvici Janeta Kavčiča.

Po uvodnem filmu Polsestra, ki se je predlani uvrstil v uradni tekmovalni program 54. mednarodnega filmskega festivala v Karlovih Varih, kjer je imel tudi svetovno premiero, bodo sledile projekcije filmov vsak dan popoldne, so sporočili iz Slovenskega filmskega centra (SFC).

Tako bo v torek, 25. maja, na ogled film Jaz sem Frenk scenarista in režiserja Metoda Pevca, ki je na lanskem festivalu v Pulju v tekmovalnem programu manjšinskih hrvaških koprodukcij prejel zlato areno za režijo.

V sredo bodo prikazali digitalno restavrirano različico filma Sreča na vrvici. Hrvaški gledalci bodo prvi, ki si bodo prenovljeni film ogledali v živo v kinodvorani, saj je bila napovedana lanskoletna premierna projekcija filma v sklopu dogodkov Naši filmi doma v Cankarjevem domu odpovedana, so spomnili pri SFC.

Dnevi slovenskega filma se bodo sklenili v četrtek, 27. maja, s filmom Ne pozabi dihati režiserja Martina Turka, ki je svetovno premiero doživel oktobra 2019 na rimskem filmskem festivalu v tekmovalnem programu festivalske sekcije Alice Nella Citta, na lanskem 23. Festivalu slovenskega filma pa prejel vesni za fotografijo in za igrani film.

Vsi filmi so nastali s finančno podporo SFC in so opremljeni s hrvaškimi podnapisi. Partnerji SFC v Pulju so Slovensko kulturno društvo Istra Pulj, puljski filmski festival in Kino Valli. Glavni pokrovitelj dogodka je urad za Slovence v zamejstvu in po svetu. Dogodek omogočajo še svet za nacionalne manjšine Republike Hrvaške, Istrska županija in Mestna občina Pulj.