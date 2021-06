4265 slovenskih zastavic

Štiri tisoč dvesto petinšestdeset slovenskih zastavic, ki jih je Mladi forum SD postavil v ljubljanskem Tivoliju, mestni vzdrževalci pa odstranili štiriindvajset ur kasneje, je eden lepših poklonov pokojnim prebivalkam in prebivalcem Slovenije, ki jih je pokosil virus covid-19. Politični stranki oziroma njenemu podmladku je treba dati priznanje za to brezhibno pietetno dejanje.

Zastavice so se pojavile v pravem trenutku. Neprijetno je biti v dneh, ko tudi vreme sodeluje pri občutku, da se normalnost vrača, prinašalec slabih novic. In vendar je treba opozoriti: preteklo pomlad je virus na podoben način »izginil«, vlada pa je »zmago nad virusom« slavila z abotnim preletom najetih ameriških vojaških letal. Šele zdaj se res popolnoma jasno vidi, kako bedasto je bilo to početje, pa četudi bi bilo s tem res konec epidemije. Ker že do takrat je šlo vse narobe, priče smo bili eni najbolj ogabnih vojnodobičkarskih zgodb, ko so Janševe in Počivalškove »firme in prijatelji« dobivali javna naročila, dobavljali pa vprašljivo in preplačano medicinsko opremo, ki je kasneje kot neuporabna škart roba obležala v skladiščih – kar so jim zdravniki, ki so bili nato deležni diskvalifikacije, vnaprej povedali. Ta zgodba se sicer brez sramu nadaljuje: koncesije za izvajanje testov so podelili prijateljem, teste naročajo pri svojih strankarskih kolegih in prijateljih, Janševa klika pa je šla v brezsramnosti celo tako daleč, da so se lahko izbranci pri nekaterih zasebnih zdravnikih cepili mimo vrste in za plačilo – in to s cepivom, ki ga je Slovenija dobila prek evropskega sistema naročanja in bi moralo najprej pripasti najbolj ogroženim.

A omenjenih 4265 zastavic je opomin še na nekaj več. Da bi bilo namreč teh zastavic lahko bistveno manj. Vlada je tako v drugem valu še naprej puščala starejše v domovih za upokojence, kadrovske okrepitve dodala prepozno, ni zagotovila dodatnih zmogljivosti za »nadomestne« domove, v katere je vdrla okužba – pa čeprav so bile vse turistične kapacitete popolnoma nezasedene. Vlada kljub neštetim opozorilom ni uvedla sankcij zoper delodajalce, ki niso izvajali karantene in osamitve, ni uvedla 100-odstotnega nadomestila plač, zaradi česar so ljudje okuženi ali pa vsaj tveganim stikom navkljub hodili v službe – Slovenija pa je zato zasedla tudi neslavno mesto med evropskimi državami po deležu zaposlenih, ki so delali in ob pojavu okužbe v delovni organizaciji ostali doma.

To sta glavna razloga za 4265 zastavic oziroma za to, da jih ni bilo bistveno manj. Do danes vlada ni začela resno promovirati pomena zračenja oziroma menjave zraka v zaprtih prostorih – pa čeprav je že več kot pol leta jasno, da se virus širi predvsem v neprezračenih prostorih. Za presežno število mrtvih so odgovorni ta vlada ter njeno neodgovorno ravnanje in samopašna vsevednost, iz katere je bilo prebivalcem te države hitro jasno, da ji navkljub velikim besedam in veliko besedam sploh ne gre za to, da čim manj ljudi zboli in tudi umre, ampak predvsem za uporabo epidemije kot priročne metode izrednih razmer za doseganje političnih in ekonomskih ciljev. Zato je vlada tudi tako globoko nepriljubljena.

Zadnji veliki poraz te vlade, na katerega posredno opozarja zdaj že izginulih 4265 slovenskih zastavic, pa je cepljenje. V Sloveniji cepimo vse mlajše zato, ker sta vladno ravnanje in avtoritarno vodenje ogromno ljudi odvrnili od cepljenja. Pač, cepljenje je stvar zaupanja in – zaupanja. Ljudje morajo zaupati oblasti, zdravnikom in sodržavljanom, da pristopijo k temu dejanju, ki ima v sebi tudi velik solidarnostni naboj. Slovenija kaže žalostno podobo na področju cepljenja. Zakaj cepimo zdaj že tako mlade? Ker se ogromno ljudi ni odzvalo in cepivom ne zaupajo. S širjenjem starostnih skupin – zdaj se začenja že cepljenje otrok – vlada namreč zakriva porazne odstotke cepljenih po vseh starostnih skupinah. Večina evropskih držav je še daleč od tega, da bi cepili prebivalce, ki so se rodili v tem tisočletju, saj imajo v čakalnih vrstah ogromno starejših. Pri nas žal ni tako. Vlada dejansko ni izpeljala nobene resne kampanje cepljenja, tudi to kampanjo izvajajo prijatelji vodstev SDS in NSi, ki ne razumejo, da to ni kampanja na Twitterju, ampak garaško delo, saj je treba »poloviti« predvsem prebivalce, ki so oddaljeni od informacijskih tokov. Ta vlada jih sploh ne nagovarja, do danes ni uvedla klicnih centrov, ki bi priklicali vse državljane, enega po enega, in jih poskusili pripeljati na cepilna mesta.

A vrnimo se k slabim novicam, na katere posredno opozarja 4265 zastavic. Namreč, začeti se je treba pripravljati na jesen. Prav nobene informacije nimamo, da se jeseni oziroma pozno poleti ne bo začel virus spet širiti. Vemo pa, da cepiva ščitijo pred okužbo omejen čas. Da bo velik del prebivalcev Slovenije ostal necepljen. Da bo treba jeseni cepiti s tretjim odmerkom. V tem času bi morala vlada izvesti močno kampanjo za uvedbo novih sistemov prezračevanja, te sisteme bi morala uvesti v šole, bolnišnice, zdravstvene domove. Bomo jeseni spet preprosto otroke zaprli po domovih? Nemudoma bi morali začeti širiti bolnišnične zmogljivosti, saj ima zdravstveni sistem v tem trenutku že ogromno neobdelanih primerov iz preteklega leta in pol. Vlada bi morala imeti že zdaj pripravljen nov način obračunavanja nadomestil in stimuliranja dela od doma.

Naj ponovimo še enkrat. Da, lani poleti je virus tako rekoč izginil. Vlada ni čez poletje naredila praktično nič, vedla se je arogantno in grdo zavračala dobronamerna opozorila – celo konec avgusta, ko je bilo že popolnoma jasno, kaj prihaja. Ta nič iz preteklega poletja smo si lahko ta teden ogledali v obliki slovenskih zastavic v ljubljanskem Tivoliju.