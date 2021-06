Vi tudi, Festival Ljubljana?

Poziv k bojkotu koncerta španskega opernega pevca

Plácido Domingo, vrhunski operni pevec, ki ga je nadlegovanja in neprimernega vedenja obtožilo 20 žensk /

© Profimedia

Festival Ljubljana napoveduje, da bo 8. julija na Kongresnem trgu nastopil Plácido Domingo, svetovno znani španski operni pevec. Med drugim so zapisali, da se ponaša z izjemnim dosežkom upodobitve več kot 150 vlog in da je prejemnik številnih častnih doktoratov, priznanj, nagrad grammy. Vstopnice temu ustrezno niso poceni, gibljejo se med 49 in 199 evri.

Pričakovano pa v opisu ne najdemo ničesar o Domingovi temačnejši strani. Na slednjo je že konec maja v ljubljanskem mestnem svetu opozorila stranka Levica. Milan Jakopovič, vodja strankinega svetniškega kluba, je zapisal, da jih je napoved Domingovega koncerta neprijetno presenetila. »Leta 2019 je namreč zvezdnika 20 žensk obtožilo spolnega nadlegovanja in siljenja v spolne odnose, med drugim tudi v zameno za usluge pri nadaljnji karieri,« je zapisal Jakopovič ter opozoril, da so novinarji tiskovne agencije Associated Press (AP) v obširni raziskavi, v katero so bile vključene tako žrtve pevčevega nadlegovanja in nasilja kot tudi sodelavci iz opernih krogov. Vsi so potrdili dolgotrajen vzorec Domingovega neprimernega vedenja do mlajših žensk, predvsem opernih pevk, ki pogosto tudi zaradi strahu pred negativnimi posledicami njegovih zahtev niso mogle zavrniti. Dodal je, da je zaradi številnih obtožb Domingo že leta 2019 odstopil s položaja generalnega direktorja losangeleške opere, sodelovanje z njim pa so odpovedali številni organizatorji dogodkov po vsem svetu. V Levici torej koncertu odločno nasprotujejo, zato so organizatorja, Festival Ljubljana ter MOL, pozvali, naj dogodek odpove, dejanja pevca pa ostro javno obsodi. Slednji je sicer vse obtožbe o spolnem nadlegovanju zanikal, a se je vsem tistim, »ki jim je povzročil škodo« opravičil.

Ena od igralk, ki je svoje mlajše študentske kolegice, žrtve spolnega nasilja, javno podprla, je bila tudi Iva Babić, članica ansambla SNG Drama Ljubljana. Iva Babić pravi, da pobudo Levice pozdravlja, saj meni, da se moramo kot družba precej odločneje odzivati na spolno nadlegovanje, ki ga še vedno dojemamo na ravni trača in senzacionalizma. »Večkrat slišimo odzive v smislu, da naj nadlegovane in nadlegovani poiščejo pravico na sodišču, vendar nam izkušnje in statistika kažejo, da sistem prej ščiti tiste, ki nadlegujejo, kot tiste, ki so nadlegovani, in da le majhen odstotek primerov sploh pride do sodne obravnave,« je poudarila igralka. Dodala je, da so zlorabe ozko povezane s pozicijo moči in pozvala, da zato kot družba ne smemo še naprej ustoličevati nadlegovalcev na takih položajih. Od ljubljanske občine odpovedi ne pričakuje, saj meni, da je že »afera farmacevtka« pokazala, kako nezrelo se odziva na to problematiko. »Koncert bom bojkotirala, tako kot sem že kakšno predstavo in mnoge filme. Nadlegovalec je lahko odličen umetnik, vendar mu zato zlorab ne smemo spregledati. Naj prevzame odgovornost za svoje početje in potem lahko govorimo o rehabilitaciji. Vse ostalo je sprenevedanje,« je sklenila Iva Babić.

Vprašanja smo naslovili tudi na Festival Ljubljana, a odgovorov do zaključka redakcije nismo prejeli.