Festival sodobne ulične umetnosti

Že tretje leto zapored povezuje mednarodno in lokalno - ulično, umetniško, aktivistično in akademsko sceno

Name: Time Will Tell

© Ciril Mlinar

Na različnih prizoriščih v Ljubljani bo od 28.junija do 4. julija že tretjič potekal mednarodni festival ulične umetnosti Ljubljana Street Art Festival, ki ga bodo obiskali znane ulične umetnice in umetniki, kot so Escif, Good Guy Boris, Epos 257 in drugi. Osrednja gostja tridnevne konference “FORM(AT): Dokumentiranje, zbiranje in arhiviranje ulične umetnosti” bo Martha Cooper, uveljavljena ameriška fotoreporterka, ki je znana predvsem po dokumentiranju newyorške grafitarske scene sedemdesetih in osemdesetih let.

"Ljubljana Street Art festival je prvi festival sodobne ulične umetnosti v Sloveniji, zasnovan iz ljubezni do street art-a, grafitov in intervencij v javnem prostoru. Že tretje leto zapored povezuje mednarodno in lokalno - ulično, umetniško, aktivistično in akademsko sceno. Obiskovalke in obiskovalce spodbuja k aktivnemu branju ulic, obenem pa podpira mlade, še neuveljavljene generacije uličnih umetnic in umetnikov ter skrbi za svetlo prihodnost lokalnega street art okolja. Festival si prizadeva na edinstven način promovirati enega izmed najpomembnejših sodobnih umetniških gibanj 21. stoletja - ulično umetnost," so zapisali organizatorji.

Osrednja tema letošnjega festivala je razmislek, kaj ustvarjalnosti ulične umetnosti dodajajo čas, arhiviranje in dokumentiranje. Temu vprašanju se bodo na tridnevni konferenci “FORM(AT): Dokumentiranje, zbiranje in arhiviranje ulične umetnosti” posvetili številni priznani gostje festivala: Martha Cooper, Peter Bengsten, Mitja Velikonja, Epos 257, The Miha Artnak, Jasper Van Es, Good Guy Boris, RJ Rushmore, Konstantinos Avramidis, Enrico Bonadio in drugi.

V okviru festivala se bodo odvijale tudi ulične intervencije. Mnoge prazne stene bodo pod rokami najrazličnejših tujih in domačih umetnikov ter umetnic zaživele na novo. Festival in ulično podobo mesta bodo s svojimi stvaritvami letos obogatili svetovno znani ulični umetniki kot je na primer španski muralist Escif. Svoje poslikave bodo prispevali tudi Marco Galli, razstavljali pa bodo mlajši umetniki, kot so Siniša Simšič – Simke in Nejc Ketiš.

Potekala bodo številne ustvarjalne delavnice, ki bodo sodelujočim pod vodstvom izkušenih street art in grafitarskih mojstrov ter mojstric približale osnove grafitarskega in streetartističnega ustvarjanja. Svoje veščine bo moč osvojiti ali izpiliti na mozaični delavnici, street art delavnici, delavnici dekontraminacije ter delavnici grafitiranja. Pripravljajo tudi vodene oglede na kolesih ali peš.

Letošnji festival bodo obogatili z najnovejšo turo posvečeno francoskemu uličnemu umetniku Invaderju, ki je svoj pečat pustil na številnih skritih in malo manj skritih kotičkih Ljubljane. Pod drobnogled so v letošnji ediciji festivala vzeli tudi Metelkovo, saj se bo pod vodstvom Nataše Serec mogoče udeležiti sprehoda po Celostni umetnini Metelkova. V okviru vodenega ogleda pa si boste lahko pobližje ogledali tudi ulično ustvarjalnost v Šiški.

Večerna druženja bodo potekala ob glasbeni spremljavi. Uvodni nastop bo v ponedeljek pripadal skupinskem performansu na letnem odru Gale Hale, na katerem se bodo zvrstili predstavniki lokalne grafitarske, VJ in DJ scene. Četverica VJ-ev bo ob glasbeni spremljavi z avdio-reaktivnimi vizualizacijami opremila črno-bele grafite. V petek, 2. julija se na Trgu brez zgodovinskega spomina na Metelkovi obeta nastop Strategije Tensie, metelkovskih enfant terrible, ki vračajo trap nazaj na ulice. Sobotni večer bo v znamenju akustičnih spevov, s katerimi se bo predstavil Gašper Letonja, član skupine Canyon Observer.

PREBERITE TUDI: