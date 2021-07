Prošnja

Vzpon Alternative za Nemčijo, velika priljubljenost Marine Le Pen v Franciji itd. – Evropa zadnjih petnajst let živi v strahu, da bo v kateri od držav dejansko zmagala stranka, ki odkrito simpatizira z neonacisti, ki odkrito zagovarja večvrednost bele rase in odkrito širi rasizem. Še bolj nezaslišano se je zdelo, da bi lahko celo na sam vrh Evropske unije v času predsedovanja posamezne države prišel politik, ki ne skriva naklonjenosti neonacistom. Da bi Evropo predstavljal tak človek – Evropo, utemeljeno na antifašizmu, Evropo, utemeljeno na boju zoper nacionalsocializem? A to se je zdaj zgodilo: na čelo evropskega sveta je ta teden stopil človek, ki odkrito in javno podpira ter zagovarja neonaciste, ti pa so, čeprav vrh stranke ve za njihova prepričanja, tudi del njegove politične stranke in njene strukture. Ta človek je Janez Janša in država, ki je to prinesla na vrh Evrope, je Slovenija.

Morda se je medijsko res zdela privlačnejša Hojsova, iz Biblije slabo izposojena zgodba o biserih in svinjah, a ta prostaškost je nekaj vsakdanjega. Tisto, kar se je zgodilo na dan praznovanja tridesetletnice Slovenije, je namreč bolj resno: čeprav so oči celotne evropske politične javnosti uprte v našo državo že zaradi vseh drugih dvomov, sta se na ta dan predsednik vlade in SDS Janez Janša ter notranji minister Aleš Hojs odločila odkrito in javno podpreti skupino neonacistov, ki je vdrla na oder protivladnega protesta. To sta seveda storila impulzivno: te fante, potetovirane z nacističnimi simboli, člane neonacističnih organizacij in identitarnega gibanja, tako ali drugače poznata. SDS je z njimi jasno povezana.

Za Slovence to ni nič novega. Povezave z neonacisti so v SDS ves čas poskušali vsaj malo prikriti, ker se zavedajo mednarodnih dimenzij tega sodelovanja, pa tudi zaradi prihajajočega predsedovanja evropskemu svetu. A Janša in Hojs sta se prejšnji petek na tviterju odkrito postavila v bran neonacistični skupini, ki jo je policija odstranila z glavnega ljubljanskega trga. Če bi si vzela čas, tega verjetno ne bi naredila. Toda v tistem trenutku sta se odzvala v smislu: hej, policija, ne tepi naših fantov.

V uredništvu Mladine razpolagamo s podatki, da povezave neonacistov segajo neposredno v kabinet predsednika vlade Janeza Janše. Mladinin novinar je v preteklih mesecih natančno preiskoval aktualne povezave in dejavnosti pripadnikov neonacistov in njihove povezave s SDS in njenim podmladkom. Raziskovalni članek bo v prihodnjih tednih izšel v Mladini, z natančnimi popisi povezav in osebnih razmerij med SDS, neonacisti in identitarnim gibanjem. To je v Evropi praviloma prepovedano, v Sloveniji pa ne, tu je povezano z vladajočo stranko, ki v svojih medijih promovira njegovo literaturo. Ne samo to: minister za kulturo Vasko Simoniti, sicer profesor zgodovine z ljubljanske univerze, je skrajno društvo, povezano s tem gibanjem, ki izdaja identitarno literaturo (in je to tudi navedlo v svoji vlogi), celo registriral kot društvo v javnem interesu.

Evropa se je že zaradi dosedanjih Janševih stališč in ravnanja njegove vlade znašla v škripcih, saj ve, da jo takšen človek na njenem vrhu slabi, notranje in na ravni držav, pa tudi na mednarodnem prizorišču, prodiranje informacije o povezavah med Janšo, SDS, neonacisti in identitarnim gibanjem pa bo zadeve za evropske politike le še bolj zapletlo. Te povezave so namreč v popolnem nasprotju z vsem, zaradi česar unija in Evropa sploh obstajata, z njunimi temeljnimi vrednotami.

Upati gre, da se 90 poslancev državnega zbora, koalicijskih in opozicijskih, zaveda, kakšno neizmerno škodo ta vlada s temi res grozljivimi značilnostmi povzroča mladi državi. S kakšnim odporom se na naš trojček z Madžarsko in Poljsko že zdaj odzivajo evropski državniki. Vsak, ki ima to državo rad, ob tem lahko le trpi. Razumemo, da poslanci DeSUS in SMC, kolikor jih je še preostalo, poskušajo gledati predvsem z vidika lastnega mandata in preživetja, a v tem trenutku bi jih res prosili – to je edino, kar lahko –, da pretehtajo svojo zgodovinsko odgovornost do države, ki je pravkar praznovala 30 let obstoja. Enako velja za NSi. Škoda Janševega predsedovanja bo neizmerna.

Da, mogoče je zrušiti vlado tudi v času predsedovanja uniji, niti se to ne bi zgodilo prvič. Še več, z vidika države je to trženjsko dober trenutek, saj je to hkrati edino obdobje, ko bodo svetovni mediji, ki so zdaj bolj pozorni na nas, opazili, da smo stopili nazaj na pot demokracije. Če bomo janšizem zavrnili med predsedovanjem, bo to opaženo in škoda bo vsaj malce sanirana. Če se bo to zgodilo po izteku predsedovanja, o tem ne bo poročal nihče, madež pa bo na državi ostal še desetletja.

Povezave neonacistov s SDS so zadnji žebelj v krsto ugleda Slovenije.