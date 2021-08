»Ker je glasba namenjena vsem, si kot glasbenik ne morem dovoliti segregacije s pogoji PCT«

Protestna odpoved koncerta

Glasbenik Tomaž Štular, ki ustvarja pod umetniškim imenom Bordo, sicer pa je frontman kranjske zasedbe The Tide, je javnosti sporočil, da je predviden koncert 11. avgusta, ki bi moral biti na letnem vrtu gradu Khislstein v Kranju, odpovedan zaradi novih pogojev PCT, ki jijh je označil za "prekomerne" in "poseganje v omejevanje svobode".

"Pod temi pogoji se diskriminira vse ostale obiskovalce, ki so zdravi in se držijo ostalih priporočil, a nimajo pogojev PCT."



Tomaž Štular

"Pri novih pooblastilih, ki so jih dobili organizatorji koncertov, se posega v informacije, ki ne smejo biti javnega značaja nepooblaščenih kadrom, prav tako pa so zahteve izven epidemije nesmiselne in kratijo osnovne človekove pravice. Ker je glasba namenjena vsem, si kot glasbenik ne morem dovoliti segregacije s pogoji PCT in prepovedjo obiska koncerta za tiste, ki teh pogojev ne izpolnjujejo. Zato sem se odločil protestno odpovedati koncert, na katerega smo se s sodelujočimi pripravljali več mesecev," je zapisal v sporočilu za javnost-

Vsem, ki so karte že kupili, sporoča, da lahko zaprosijo za povračilo kupnine pri organizatorju, z brezplačnim koncertom pa se jim bo oddolžil, "ko bodo pogoji enaki za vse".

Ob koncu je poudaril, da podana izjava izraža stališče njega kot posameznika in "nikakor ostalih sodelujočih tega dogodka".

0IXp13I7KY8

PREBERITE TUDI: