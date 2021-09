Riba po imenu Janša

(odbita komedija o čajnih kolutićih, ribištvu, kapitalnem ulovu ter čisto slučajnih in naključnih korupcijskih stikih)

»Najbolj pristna so poznanstva med ribiči. Po marsikateri liniji sem sklepal poznanstva, tudi kot lovec, recimo, ampak poznanstva med ribiči so nekaj posebnega. Pravi ribiči živijo posebno življenje. ... Spoznaš se po ribolovu. Med ribolovom pa nismo skupaj. Zvečer se srečamo. Pravi ribič tudi ne sedi ob vodi in ne čaka, kdaj bo riba prijela. Pravi ribič se premika.

...



Zadnji mesec se je v medijih omenjalo, da ste se na Mavriciju srečali z Janšo. Nekako leta 2003 naj bi to bilo.

Saj se nisem srečal samo enkrat. Z Janšo se srečujem še iz predosamosvojitvenih časov. Pogosto sva se srečala. ...

Kako sta se pa z Janšo srečala na Mavriciju? Sta šla tja skupaj?

Ah, kje pa! Bilo je čisto naključje. Njega so vabili kot golfista in politika. In Janša je bil takrat na Mavriciju z neko drugo družbo, s katero je igral golf.

Seveda, ko smo se videli, smo se pozdravili, Andrej Marčič je potem tudi igral skupaj z njimi. ... Niti ne vem, ali je ta jahta, ki je na sliki, moja ali Marčičeva. Najbrž je Marčičeva. Prišel je iz Dubrovnika, Janša je pa v južni Dalmaciji letoval z ženo in otroki. Po naključju smo izvedeli, da je tam. In smo ga povabili, naj pride z družino na obisk. Naredili smo en krog, da vidi, česa je sposobna slovenska industrija.«

— Odlomki iz intervjuja pred izidom knjige Boža Dimnika V znamenju ribe (Delo, Sobotna priloga, 18. 9. 2021)

Wanda Gerschwitz: Aristotel ni bil Belgijec. Osrednje vodilo budizma pa ni vsak človek zase. In London Underground ni politično gibanje. To so zmote, Otto.

— Del dialoga iz filma Riba po imenu Vanda (Charles Crichton, 1988)

Resnični misterij razkritja skrajno rizičnih stikov med lobistom in izpričanim ribičem Božem Dimnikom in Janezom Janšo se ne skriva v ozadjih, ampak v naličju. Slike videnega in vidnega so več kot povedne. Najbolj splošna značilnost morskega pejsaža ni idila, ampak globok dolgčas. Na palubi odprta vrečka čajnih kolutićev. Če ne veste, kaj so čajnih kolutići, vprašajte mamo, babico ali koga iz prejšnjih časov. In ta preprosta domačnost neprefinjenih »mašinskih« keksov se dopolni s podobo notranjosti. Scena kot iz kakšnega mafijskega filma, v katerem negativni junaki lebdijo na morju nekje med Florido in Kubo ter ne kažejo nikakršnega zanimanja za zunanje dogajanje in lepote narave. Ne, niso tam zaradi morskih pejsažev, ampak zaradi čisto določenih nalog. Zato leno poležavajo v podpalubju in čakajo, da se pojavi druga jahta, s katere bodo kaj natovorili, nanjo kaj pretovorili ali celo, khm, koga raztovorili v morje … Tudi scena z Janšo in Dimnikom ni slučajen in naključen dogodek, kjer prvi sreča drugega, ta pa ga povabi na krog ali dva za otroke in družino. Ekstremna vrednost jahte, za katero ribič Dimnik ne ve niti, ali je njegova ali Marčičeva, ni ključna. To bo Janševo ljudstvo ponižanih, razžaljenih, zafrustriranih brez težav pogoltnilo. Kot je pogoltnilo zgodbe o pregrešno dragih dopustih na eksotičnih golf destinacijah, o kakršnih Janševi podporniki niti sanjati ne upajo. Tisto pa, česar niti Janševi najbolj goreči verniki ne bodo mogli preskočiti, je pojasnilo o slučajnosti, naključnosti srečanj. Pač, malo postopaš po pravljičnem Mavriciju in srečaš Janeza, nekaj šetaš po Novi Zelandiji in naletiš na Ivana, ogrevaš motorje svoje jahte med Pelješcem in Korčulo ... in glej no, glej, v morju čofotajo Janša, žena in otroci. Pa beseda da besedo in že se peljejo krog ali dva, deci v veselje. Pač, enkrat srečaš papeža, drugič Clintona, tretjič Merklovo. Nič takega. Če imaš nekoliko več sreče, pa celo Janšo.