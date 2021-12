Dvajset let Mladinine rubrike Ulica

Fotografska razstava Igorja Škafarja v Cankarjevem domu

Mario

© Igor Škafar

V Mali galeriji Cankarjevega doma Ljubljana bodo danes, 15. decembra ob 20. uri odprli razstavo Igorja Škafarja z naslovom Ulica. Razstava predstavlja večje število portretov, večinoma mladih ljudi, ki jih avtor kontinuirano ustvarja za Mladinino rubriko Ulica že od leta 2001. Pred obiskovalcem razstave se tako razgrne dvajset let avtorjevega dela, s spremembami in razvojem tudi na področju fotografske tehnike in sloga, prav tako pa tudi dvajset let zaznavanja trenutkov, ljudi in njihovih zgodb ter mesta.

V vseh teh letih je Škafar fotografiral veliko, nastal je obsežen opus, ki bo na razstavi predstavljen v (še zmeraj številčnem) izboru. Predstavljene bodo tako starejše fotografije, ki so bile posnete na film, kot tudi digitalne. Na razstavi bo svojevrstno prikazan tudi manjši vpogled v proces avtorjevega dela.

Škafar je portretirance, običajno mlade (včasih tudi starejše), ki so edinstveni, drugačni, kreativni, zanimivi in samosvoji, v svoj objektiv ujel na manj in bolj poznanih ulicah Ljubljane.

"Rubrika Ulica je bila leta 2001, ko je nastala kot del tedaj novega Mladininega pregleda tedenskega kulturnega dogajanja, zagotovo pred svojim časim. Ulične, sprva predvsem modne utrinke je spremljala, še preden je to z razmahom spletnih blogov in pozneje družbenih medijev postal globalni trend. Škafar je podobe takrat lovil na film (srednjega formata), bile so kvadratne (6 x 6) in nasičene z barvami, saj je film razvijal s posebno tehniko »cross process«, pri kateri je namerno uporabil napačne kemikalije. V zadnjem desetletju, s prehodom na digitalni fotoaparat, pa je barve postopoma umiril. Namesto kvadratnih je začel ustvarjati pravokotne portrete (leica format). To v dolgih dveh desetletjih seveda nista bili edini spremembi, v tem času se je nekoliko spreminjal tudi Škafarjev slog fotografiranja, vse več je bilo bližnjih posnetkov in podobnih fotografskih trikov, pa vendar je rubrika vseskozi ostajala aktualna, sveža, iznajdljiva in polna življenja," je v razstavni zloženki zapisala Vanja Pirc, urednica kulture na Mladini.

Dulash Der DJ

© Igor Škafar

Škafarjeve portretirance pa druži še nekaj – to, da na fotografijah že vseskozi izžarevajo zadovoljstvo, umirjenost in lahkotnost. To velja tudi za sedanjo generacijo mladih, čeprav odrašča v precej bolj zaostrenih zdravstvenih, političnih, gospodarskih in okoljskih razmerah od svojih vrstnikov pred desetletjem ali dvema.

"Rubrika Ulica je tako z vsakim tednom, z vsakim letom pomembnejša iskrica optimizma. Umeščena sredi političnega tednika, ki kritično obravnava aktualno dogajanje, budi upanje, da še obstajajo ljudje, ki so zadovoljni, srečni. Že res, da je to upanje morda navidezno. A ne glede na to danes, ko je izkazovanje zadovoljnega obraza v javnosti že skorajda subverzivno dejanje, prav upanje potrebujemo bolj kot kadar koli prej," je še zapisala Pirc.

Igor Škafar je bil rojen leta 1975 v Ljubljani. S fotografijo se ukvarja od 1997, ko se je kot laborant zaposlil pri Diegu Andrésu Gómezu v fotografskem ateljeju Manjana. Dve leti pozneje je začel fotografirati za tednik Mladina, kjer še vedno redno objavlja. Sodeluje še z drugimi mediji in agencijami. Poznamo ga tudi pod vzdevkom Ichisan, ki ga uporablja zlasti v glasbi. Na tem področju je najprej deloval kot kitarist v različnih zasedbah, pozneje pa se je s posebno naklonjenostjo posvetil didžejanju in ustvarjanju elektronske glasbe.

