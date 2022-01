Strokovnjakinja, ki jo je »odžagal« Simoniti, na čelo zagrebškega Muzeja sodobne umetnosti

Zdenka Badovinac, nekdanja dolgoletna direktorica Moderne galerije, je bila izbrana na razpisu za vodenje Muzeja sodobne umetnosti v Zagrebu. Zaposleni v muzeju na družabnih omrežjih kadrovsko menjavo na tem mestu pozdravljajo. Slovenija pa je tako zaradi kadrovanja Janševe vlade izgubila še eno veliko mednarodno priznano ime.

Precej žalostno dejstvo je, da Zdenko Badovinac očitno bolj cenijo v tujini

© Uroš Abram

Nekdanja dolgoletna direktorica Moderne galerije Zdenka Badovinac je bila izbrana na razpisu za vodenje Muzeja sodobne umetnosti v Zagrebu, poroča Jutarnji list. Zaposleni v muzeju na družabnih omrežjih kadrovsko menjavo na tem mestu pozdravljajo. Slovenija pa je tako zaradi kadrovanja Janševe vlade oziroma ministrstva za kulturo pod vodstvom Vaska Simonitija izgubila še eno veliko mednarodno priznano ime.

O novi vodji muzeja je odločala tričlanska komisija pod vodstvom Ane Dević. Odločitev je zdaj romala do zagrebškega župana Tomislava Tomaševića, ki naj bi podal končno potrditev.

Na razpis so se poleg Zdenke Badovinac, ki je pred tem Moderno galerijo vodila 28 let, prijavile še dolgoletna direktorica Snježana Pintarić, Vesna Meštrić in Borka Bobovec.

Kot še piše Jutarnji list, se bo morala nova direktorica soočiti z vrsto problemov, a na podlagi prvih odzivov na družabnih omrežjih ob njenem imenovanju, se zdi, da je večina zaposlenih v tem muzeju z odločitvijo o kadrovski zamenjavi zadovoljna.

Zdenka Badovinac je v stroki visoko cenjena strokovnjakinja, gostujoča kustosinja in pobudnica ter idejna vodja razstav in zbirk, med bolj znanimi je tudi Arteast 2000+, ki je pionirska zbirka vzhodnoevropske umetnosti. Kot direktorica Moderne galerije in +MSUM se je potegovala še za en mandat, a ni uspela.

Zbirka zagrebškega muzeja obsega več kot 12.000 del hrvaških in tujih umetnic in umetnikov. Zbirka, ki jo v muzeju gradijo in nadgrajujejo že več desetletij, ima nabor artefaktov od sredine 20. stoletja do danes. Zastopana je z različnimi mediji, od slikarstva, kiparstva, risbe, grafike do fotografije, videa, filma, instalacij in spletne umetnosti, piše na spletni strani zagrebškega muzeja.

Lanskega aprila je minister za kulturo Vasko Simoniti za novega direktorja Moderne galerije in +MSUM imenoval Aleša Vaupotiča.

