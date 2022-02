Hujskači in sledilci

(Dan, ko se svetovna vojna ni začela)

»ZDA so v minulih dneh svarile, da je ruska invazija na Ukrajino možna še pred koncem zimskih olimpijskih iger na Kitajskem 20. februarja. Po poročanju medijev so ameriške obveščevalne službe omenjale prav 16. februar kot možen datum za rusko vojaško akcijo.«

— (STA, 16. 2. 2022)

»Kar zadeva Rusijo, vam lahko zagotovim, da to sredo ne bo nobenega napada. Ne bo eskalacije niti v prihajajočem tednu, niti v tednu po tem, niti v prihodnjem mesecu ... Vojne v Evropi se redko začnejo v sredo.«

— Ruski veleposlanik pri EU Vladimir Čižov za nemški Welt (STA, 16. 2. 2022)

»V Ukrajini so sicer v luči svaril pred morebitno rusko invazijo na Ukrajino današnji dan razglasili za dan enotnosti. Ukrajinci naj bi tako ob 10. uri po lokalnem času dvignili zastave po vsej državi in zapeli himno.« To so na Twitterju napovedali tudi na ukrajinskem veleposlaništvu v Sloveniji. Kot so objavili, bodo v bližini stavbe veleposlaništva v Ljubljani ob 10.00 slovesno dvignili ukrajinsko zastavo in izvedli ukrajinsko himno.

— (STA, 16. 2. 2022)

Sreda je dan za pisanje kolumne. Zato sem preveril na medmrežju pa za vsak primer pogledal skozi okno, ali se Zemlja še vrti okoli svoje osi, da ne bi pisal zaman. Kaže, da je imel ruski veleposlanik pri EU Čižov prav. Sreda ni dober dan za začetek vojne. Drugi dnevi pa tudi ne. Svojevrsten paradoks je, da nas še iz časov hladne vojne bolj kot realne nevarnosti napada ene od strani blokovske polarizacije ogrožajo lažni obveščevalni ali celo empirični podatki. Denimo jata divjih gosi, ki se dvigne nekje na Baltiku ali v Skandinaviji, »razburi« ameriške radarje. Ali banalno napačno interpretacijo zaznav naredijo ruski vohunski sateliti. Tako je znan primer junaka, ki je morda rešil človeštvo katastrofe. Namreč, leta 1983 je dežurni sovjetski oficir protizračne obrambe Stanislav Petrov ignoriral protokol takojšnje obrambne izstrelitve stotin raket z bojnimi glavami, ko je sistem, sicer lažno, zaznal napad, ker se je (kako banalno!) sončna svetloba netipično odbijala od visokih oblakov in zmedla tipala na satelitu. Vsekakor je doktrina preventivnega napada (»pre-emptive strike«) nevarna in ogrožajoča sama po sebi.