Na baftah slavil film Moč psa

Za najboljši film razglasili vestern režiserke Jane Campion

Moč psa (The Power of the Dog)

Na nedeljski podelitvi filmskih nagrad bafta so za najboljši film razglasili vestern režiserke Jane Campion Moč psa (The Power of the Dog). Jane Campion je prejela bafto za najboljšo režijo, medtem ko sta Will Smith in Joanna Scanlan prejela nagradi za najboljšega igralca in igralko. Znanstvenofantastični film Dune je prejel več baft.

Ameriški igralec Will Smith, ki sicer ni bil prisoten na podelitvi, je prejel nagrado bafta v moški igralski kategoriji za svojo vlogo očeta slavnih tenisačic Venus in Serene Williams v filmu Kralj Richard. Britanski časnik The Guardian poroča, da je zaradi te zmage Smith sedaj velik favorit za zmago na podelitvi oskarjev čez štirinajst dni, kjer je favoritka v svoji kategoriji prav tako Jane Campion.

Joanna Scanlan, valižanska veteranka odrskih desk in malih zaslonov, je osvojila nagrado bafta za najboljšo igralko za svojo vlogo žalujoče muslimanske spreobrnjenke v prvencu britanskega režiserja Aleema Khana Po ljubezni (After Love).

Belfast, avtobiografski film britanskega režiserja Kennetha Branagha o njegovem otroštvu in začetkih severnoirskega konflikta, je prejel nagrado za izjemen britanski film, Branagh pa je v svojem zahvalnem govoru poudaril pomen ogleda filmov v kinodvoranah.

Američana Troy Kotsur in Ariana DeBose sta prejela nagradi za stransko moško in žensko vlogo. Kotsur, ki je prvi gluhi igralec, ki je prejel bafto, se je za nagrado zahvalil skupaj s svojim tolmačem. Prejel jo je za svojo stransko vlogo v družinski drami CODA o odraščanju v gluhi družini, ki je prejela nagrado za najboljši prirejeni scenarij.

Kotsur je spomnil, da franšiza o Jamesu Bondu praznuje svojo 60. obletnico: "Rad bi čestital Jamesu Bondu, 007, za 60. obletnico. Ali ste morda razmišljali o gluhem Jamesu Bondu, 008?"

Ariana DeBose pa je prejela nagrado za vlogo Anite v predelavi legendarnega filma Zgodba z zahodne strani (West Side Story), kar je bila njena prva filmska vloga.

Ameriški režiser in scenarist Paul Thomas Anderson je slavil v kategoriji izvirnega scenarija za svojo komično dramo o odraščanju z naslovom Sladičeva pica.

Japonski režiser Ryusuke Hamaguchi je prejel nagrado za najboljši tujejezični film za svoj cestni film Drive My Car, posnet po kratki zgodbi Harukija Murakamija.

Britanska igralka Lashana Lynch, ki je nastopila v najnovejši bondijadi Ni čas za smrt (No Time to Die), je bila medtem razglašena za vzhajajočo zvezdo, kar je edina nagrada bafta, o kateri glasuje javnost, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Filmska uspešnica Dune: peščeni planet v režiji Denisa Villeneuva in po romanu Franka Herberta iz leta 1965 je prejela pet nagrad, kar je največ med vsemi filmi. Film je bil nagrajen za posebne vizualne učinke, fotografijo, zvok, izvirno glasbo in scenografijo.

Disneyjeva uspešnica Encanto: Naš čarobni svet ameriškega režiserja Lina-Manuela Mirande je bila razglašena za najboljši animirani film, medtem ko je film Summer of Soul (...or, When the Revolution Could Not Be Televised), ki ga je režiral Questlove, zvezdnik ameriške hip hop skupine The Roots, prejel nagrado za najboljši dokumentarni film.

Slovesnost v londonski dvorani Royal Albert Hall je vodila avstralska igralka Rebel Wilson, ki se je med drugim pošalila na račun princa Andrewa, razlike v plačah med spoloma, svojega neuspešnega muzikala Mačke (Cats) in nedavne občutne izgube telesne teže.

Tarči njenih šal sta bila tudi britanska avtorica J.K. Rowling, znana predvsem po knjigah o Harryju Potterju in transfobnih izjavah, ter ruski predsednik Vladimir Putin. Rebel Wilson je občinstvu povedala, da je "v vseh znakovnih jezikih to znak za Putina", ter nato iztegnila sredinec.

Jane Campion na podelitvi ni bila prisotna, saj se je še vedno nahajala v Los Angelesu, kjer se je v soboto udeležila podelitve nagrad Ameriškega združenja režiserjev, kjer je njen film prav tako slavil.

Na začetku podelitve, ki je potekalo v živo prvič po dveh letih, je predsednik Bafte Krishnendu Majumdar povedal, da je ruska invazija na Ukrajino "pretresla svet s podobami in zgodbami, ki natančno popisujejo resnično grozljive in srce parajoče razmere". Filmske akademije po vsej Evropi izražajo solidarnost z Ukrajino in "delimo upanje, da se bo mir ponovno vzpostavil", je dodal.

Več igralcev je na rdeči preprogi v znak solidarnosti z Ukrajino nosilo modre in rumene značke, med njimi tudi Benedict Cumberbatch, britanski zvezdnik zmagovalnega filma Moč psa, ki je po pozivu britanske vlade izjavil, da bo po svojih najboljših močeh gostil begunce, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

O baftah je odločalo 7000 članov Britanske filmske akademije, ki je precej prenovila svojo sestavo, od kar so se pred dvema letoma pojavile kritike glede pomanjkanja raznolikosti med njenimi člani.

