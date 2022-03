Toninova krščanska geopolitika

(Prekmurje kot slovenski Donbas)

»Vodi me božja misija. Bog mi je ukazal: George, pojdi in se bojuj s tistimi teroristi v Afganistanu. In sem šel in nato mi je Bog ukazal: George, pojdi in končaj tiranijo v Iraku. In sem šel.«

— George Bush je palestinskemu premieru Mahmutu Abasu in zunanjemu ministru Nabilu Šatu razkril pravi motiv za napad na Afganistan in Irak (STA, 7. 10. 2012)

»Med ameriško invazijo na Irak in rusko na Ukrajino obstaja razlika – v Iraku je vladal diktator.«

— Krščanski demokrat Matej Tonin je Bushevo božjo misijo in vizijo dodatno pojasnil (24ur.com, 12. 3. 2022)

»Raje ne takih izjav … Se bo še kdo spomnil Slovenijo napasti …«

— Miklavž Komelj je opozoril, da Tonin Slovenijo po nemarnem izpostavlja varnostnemu tveganju



»Rusko novinarko Marino Ovsjanikovo je sodišče po ponedeljkovem protivojnem protestu na državni televiziji danes spoznalo za krivo kršenja zakonodaje o protestih. Sodišče jo je kaznovalo z globo v višini 30.000 rubljev oziroma 258 evrov zaradi ’organizacije nedovoljenega množičnega dogodka’.«

— Pogumna ruska urednica si je za svoj odmevni protest prislužila drakonsko kazen 258 evrov (STA, 11. 3. 2022) »Ali si Jaša Jenull zasluži kazen 34 tisoč evrov za branje ustave na protestu pred državnim zborom?

Da, ker gre za vprašanje spoštovanja pravne države. Za Jašo Jenulla morajo veljati enaki standardi kot za vse ostale.«

— Krščanski demokrat Tonin meni, da je višina kazni sorazmerna s težo prestopka nasilnega branja ustave (24ur.com, 12. 3. 2022)

»Seveda najprej Mura, ki je mejna reka med Madžarsko in Slovenijo ...«

— Državni sekretar Madžarske za narodno politiko Árpád János Potápi je zagotovil, da ima Madžarska pretenzije samo do madžarskih ozemelj v Sloveniji (STA, 11. 3. 2022)

»Madžarski veleposlanik se je za izrečene besede opravičil, šlo naj bi za ’lapsus linguae’.«

— Pojasnilo obrambnega ministra in predsednika NSi Mateja Tonina

O. K. se zgodi; lapsus pač. Morda pa je Madžar imel v resnici v mislih reko Dravo. A kakorkoli. Nerodno je edino to, da lapsus linguae ni kar tako. Je tako rekoč priznanje. Matej Tonin kot diplomant družboslovne fakultete bi moral pobrskati po starih študentskih zapiskih in bi se hitro spomnil, da se v lapsusih, jezikovnih zdrsih, neredko manifestira, udari na plano potlačena želja oziroma motivacija. Ampak če je že Prekmurje nekakšni slovenski Donbas, Janša vsekakor ni uporni Zelenski, ampak nekdo, ki z Orbánom kolaborira. In Janšev nekritični sledilec Matej Tonin resnično pospešeno vleče krščanskodemokratski voz nazaj v blato, v kakršnem ga je Bajuk prepustil Ljudmili Novak leta 2008. Razlogi pa so zelo podobni. Tako kot Bajuk tudi Tonin ne zna vzpostaviti avtonomije v odnosu do Janše. Drugače si je komaj mogoče predstavljati, da še tik pred volitvami strelja kapitalne neumnosti in abotnosti. V nedavnem pogovoru za portal 24ur pa je presegel samega sebe. Najprej je z akrobatskim saltom mortale razložil neupravičenost ruskega napada na Ukrajino ter upravičenost ameriško-zavezniškega napada na Irak. Pač, v Iraku je vladal diktator. Kar je točno. Bo torej zavezništvo napadlo tudi druge nedemokratične, diktatorske režime? Najprej eno od pomembnih članic vojaškega zavezništva – Erdoganovo Turčijo. Ki duši človekove, politične, državljanske in narodnostne pravice. Ali še huje. Položaj žensk je bil v Huseinovem Iraku neprimerno boljši kot v avtokratski kraljevini Savdski Arabiji. V Iraku so bile pred zavezniško »vpeljavo demokracije« ženske bolj vključene v javno življenje (šolstvo, zdravstvo, politika) kot v večini drugih arabskih dežel. Verska toleranca je bila pod Huseinom višja, kot je v aktualnem Iraku. Denimo, Tarik Aziz, Huseinov zunanji minister, je bil pripadnik kaldejske katoliške cerkve, ki je v občestvu z rimskokatoliško cerkvijo!