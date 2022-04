Zapleši še enkrat, Janez

(novi dokazi o obstoju boga)

© Franco Juri

»Halo, fantje, a kdo ve, je Trump že čestital Janši za zmago?«

— Vic, ki je v petek pred volitvami krožil med taksisti

»Kar se tiče glede števila mandatov SDS, smo izenačili najboljši rezultat stranke v zgodovini. Zmagali smo v številnih okrajih, kjer doslej še nikoli nismo ... Te volitve jemljem kot naveličanost državljanov nad dosedanjo opozicijo.«

— Janša je še enkrat pokazal, da je, če tako določi vodja, tudi hud poraz lahko veličastna zmaga in veličastna zmaga izzivalcev njihov hudi poraz (24. 4. 2022)

»Če želiš zmagati, ne smeš izgubiti.«

— Modrost pilota in izumitelja Grunfa, lika iz kultnega stripa Alan Ford

Dobro. V zrelih demokracijah se načelno ne naslajamo nad porazom drugih, ampak se veselimo uspeha lastne opcije. Toda ker tokrat pri nas, žal, ne gre za rutinsko potrditev ali prenos oblasti med konkurenčnimi koncepti in politikami, ampak za referendumsko odločanje na osi polarizacije janšizem– antijanšizem, sta seveda privoščljivost in evforija presežni in razumljivi. A kakorkoli. Ko je izid enkrat znan, zmagovalci demonstrirajo pokroviteljsko velikodušnost do poražencev, poraženci (glede na cilje in predvolilne aspiracije) pa priznajo poraz. No, ne vsi. Janša te vaje iz politične kulture in političnih manir še ni absolviral. Vendar se je včasih po porazih vsaj umaknil v molk in osamo in šele po nekaj tednih spet začel strelske vaje. Saj se spomnite. Bilo je leto 2011: še malo pred volitvami je samozavestni Janša, ki si je obetal kar 50+ odstotkov oziroma mandatov, v pogovoru za Radio Ognjišče izrazil prepričanje, da bo tranzicijska levica skušala z vpoklicem rezervista Jankovića ublažiti zgodovinski poraz. No, na volilni večer smo takrat res bili priča zgodovinskemu porazu, a ne levice, pač pa favorizirane SDS, ki je na volilni večer pripravljala zabavo z ansamblom s pomenljivim imenom Victory. Po razglasitvi izidov so Janšo, čisto otrplega in brezizraznega, kot da bi ga hipnotizirala kobra, pritegnili k plesanju nekakšnega kola, ki je še najbolj spominjalo na hrastoveljski mrtvaški ples. Mrtvaški ples SDS! No, prejšnjo nedeljo, žal, ni ponovno plesal in se nato umaknil v osamo, ampak je še isti večer šel v protiofenzivo. Nekako kot Mrlakenstein proti Harryju Potterju. Z jasnim sporočilom: zgodovinski poraz je v bistvu veličastna zmaga. In rekordna zmaga opozicije je pravzaprav njen poraz.