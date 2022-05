Paradoks zadnjega ljudožerca

(Dejanšizacija Slovenije brez janšističnih metod?)

© Franco Juri

»Direktor NIJZ Milan Krek napovedi najverjetnejšega kandidata za mandatarja predsednika Gibanja Svoboda Roberta Goloba o možni menjavi na čelu inštituta razume kot nedopustno politično vmešavanje.«

— Milan Krek se boji, da bi po odhodu Janševe vlade in njegovi zamenjavi prišlo do politizacije Nacionalnega inštituta za javno zdravje in stroke (STA, 29. 4. 2022)

»Zavedajoč se pomena blagovne znamke Studio City se je vodstvo Informativnega programa Televizije Slovenija odločilo, da bo oddaja v maju doživela nekaj vizualnih in programskih sprememb, med drugim tudi pri vodenju oddaje. Televizija Slovenija ima namreč zaposlene odlične novinarje in voditelje, ki bodo s svojimi idejami in svežim pristopom soustvarili novo, prenovljeno podobo tedenske informativne oddaje.«

— Vodstvo RTV obljublja še lepši in še starejši Studio City, kot smo ga bili vajeni doslej (Izjava za javnost vodstva RTV, 3. 5. 2022

Ameriška nevladna organizacija Freedom House, ki meri stopnjo svobode in demokracije po svetu, v najnovejšem letnem poročilu o državah v tranziciji opozarja, da demokracija v regiji, ki zajema območje od srednje Evrope do srednje Azije, nazaduje že 18. leto zapored. Za Slovenijo pa ugotavlja, da je zabeležila največji upad demokracije. (STA, 20. 4. 2022)

Slovenija je na indeksu medijske svobode padla za 18 mest in je med 180 državami zasedla 54. mesto, najnižje doslej, je razvidno iz danes objavljenega indeksa organizacije Novinarji brez meja. (STA, 3. 4. 2022)

Tako, sedaj pa gre zares. Ravno, ko pišem spodnje vrstice, se je končal medeni teden zmagovalcev letošnjih državnozborskih volitev. Bilo je lepo, a kratko. No, morda ravno zato lepo, ker je bilo kratko. Sedaj pa bo nastopil trenutek resnice. Kako oblikovati novo oblast, in še bolj, kako sanirati škodljive posledice stare oblasti. Morda je bila volilna zmaga še najlažji del procesa prehoda iz janšizma v odprto družbo in državo. Točno pred enim letom sem napisal kolumno z vprašanjem, kako očistiti Slovenijo janšizma, ne da bi ponavljali in utrjevali janšistične metode. Dejanšizacija ni nekaj odstranitev, nekaj novih nastavitev, ampak radikalna prekinitev s prakso, ki jo je Janša uvedel. No, ni je uvedel prvi in edini, a jo je razdelal do obisti; nihče pred njim tako radikalno intenzivno, grobo in arogantno. Takrat, pred letom, ko se nam še niti sanjalo ni, kdo bi lahko popeljal zafrustrirano ljudstvo iz objema samodržca, sem v analizo uvedel paradoks zadnjega ljudožerca. Saj poznate šalo o poglavarjih dveh ljudožerskih plemen. Eden pravi drugemu: Pri nas ni več ljudožercev; včeraj smo zadnjega pojedli. Ekonomija šale je več kot jasna. Z nasiljem se boriš proti nasilju, z lustracijo proti lustraciji, s političnimi zamenjavami proti političnim zamenjavam. Zadeva se kaj hitro izrodi. Kdo bo zadnji »ljudožerec«, kdo sme imeti zadnjo besedo, da ne rečem zadnji grižljaj. Paradoks je v tem, da brez ritualne »politične kanibale« Janševi ljudožerci ostanejo vpeti in podtaknjeni v vse podsisteme. Tempirana bomba! Če jih »poješ«, prakso politične kanibale utrjuješ, prolongiraš sam. Težko bo! Zlasti tam, kjer kljub pritiskom in vplivu nastavitve v Janševem kadrovskem cunamiju niso formalno zakonsko in statutarno sporne. En tak primer je Milan Krek na čelu NIJZ. Seveda bi bil kakšen epidemiolog, virolog z avtoriteto in referencami primernejši kandidat. A verjetno sta bila njegova kandidatura in imenovanje formalno nesporna. Da Krek ni bil dorasel funkciji, ki jo je v težkih časih opravljal, da ni ščitil stroke, da je sledil direktivam režima, tudi ko so bile v opreki s stroko, je znano. Kot je ostalo v spominu tudi dejstvo, da ni bil sposoben v javnih nastopih povezati dveh, treh tekočih stavkov, si zapomniti epidemioloških ukrepov, ki jih je ljudstvu zapovedoval. Pač, bil je nekakšen poljedelec na področju stroke v zelo zahtevnem obdobju. Namreč, sam je svoj čas po navedbi Dela povedal, da ga je h kandidaturi nagovarjalo precej posameznikov, pri čemer da ga je najbolj prepričala kolegica, ki ga je spodbujala, naj se prijavi, češ da je »njivo, ki jo je začel orati, vedno preoral do konca«. In tako je oral od tiskovke do tiskovke, od neumnosti do neumnosti, od pozabe do zlorabe. In bil medijem in javnosti bolj v zabavo kot korist. A kaj zdaj: evidentno politično nastavljen strokovni kader nam sporoča, da se ne bo uklonil »politični« (!) odstavitvi. Kot pravi, bo še naprej branil NIJZ, ker so po njegovih besedah že doslej nekatere politične stranke hotele in bodo očitno še naprej hotele imeti vpliv v inštitutu. Hja, NIJZ se resda ukvarja (med drugim) z javno higieno, očitno pa ne tudi s politično higieno.