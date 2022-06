Policija začela s preiskavo sporne razstave

Zaradi razstave je v četrtek odstopil direktor Narodnega muzeja Slovenije Pavel Car

Narodni muzej Slovenije (Metelkova)

Policija je začela s preiskavo sporne razstave v Narodnem muzeju Slovenije Popotovanja z umetniškimi deli iz zbirke družine Boljkovac, zaradi katere je v četrtek odstopil direktor muzeja Pavel Car. Kot so sporočili iz Policijske uprave Ljubljana, so pričeli izvajati aktivnosti za preveritev navedb, tudi prek drugih pristojnih institucij.

V skladu z ugotovitvami bodo nato izvedli nadaljnje postopke, so za STA še pojasnili na ljubljanski policijski upravi.

V Narodnem muzeju Slovenije so za STA povedali, da dokler poteka predkazenski postopek, ne morejo in ne smejo komentirati zadeve, na ministrstvu na kulturo pa so pojasnili, da zaenkrat dodatnih informacij nimajo.

Na ministrstvu so v sredo, ko so v Narodnem muzeju Slovenije tik pred napovedanim odprtjem razstave to odpovedali, napovedali, da bodo preučili okoliščine, ministrica Asta Vrečko pa je v četrtkovi izjavi za medije povedala, da se s policije nanjo ni še "nihče obrnil".

V Narodnem muzeju Slovenije bi morali v sredo odpreti razstavo, ki ni bila v programu muzeja, obljubljala pa je vrhunska svetovna imena slikarstva: Pabla Picassa, Edgarja Degasa, Henrija Matissa, Henrija de Toulouse-Lautreca, Joana Miroja, Josepha Williama Turnerja, Edvarda Muncha, Kazimirja Maleviča, Marca Chagalla in druge.

Ker se je pojavil dvom o avtentičnosti del in tudi certifikatov in se je glede tega vnela burna javna razprava, na ministrstvu pa so prejeli tudi več zaskrbljenih pisem, so v muzeju odprtje razstave po sestanku direktorja muzeja na ministrstvu odpovedali.

Car je v sredini izjavi dejal, da so se v muzeju odločili, da ni čas za odprtje razstave, da pa sam verjame v avtentičnost del. Dan pozneje je odstopil z besedami, da je bil naiven, saj da je vodenje razstave zaupal napačni osebi.

Za razstavo so se, kot je tedaj pojasnil, odločili šele pred nekaj tedni, ko so ob prenovi muzeja so ugotovili, da imajo še nekaj prostih razstavnih prostorov, ki so jih želeli napolniti z omenjeno gostujočo razstavo.

