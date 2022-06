Blamaža ali zavestno zavajanje?

Odpovedana razstava, ki pa bi lahko zbirateljem slik, verjetno ponarejenih, omogočila visoke dobičke

Domnevna Picassova slika Obraz na odpovedani ljubljanski razstavi

Vincent van Gogh, Claude Monet, Edgar Degas, Henri Matisse, Joan Miró, Pablo Picasso, Kazimir Malevič, Marc Chagall ... Gre samo za nekaj imen slikarjev, katerih dela bi morala biti preteklo sredo razstavljena v Narodnem muzeju Slovenije na Metelkovi. Zveni naravnost neverjetno, ampak razstava Popotovanja Narodnega muzeja naj bi na ogled javnosti dala kar 160 umetniških del najbolj priznanih predstavnikov moderne umetnosti, ki naj bi jih doma v zasebni zbirki hranila družina Boljkovac. Vendar pa je bila razstava v sredo zgodaj popoldan odpovedana. Dela, kot je ugotavljala strokovna javnost, so namreč več kot očitno ponarejena. Kdo je odgovoren za to popolno blamažo, kot dogodek opisuje stroka, in kaj bi se lahko skrivalo v njenem ozadju?