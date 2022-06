Nacionalka na zrnu Graha

(Whatmoughova krvava bajka)

© Franco Juri

»TV Slovenija ostane ali pade, če ostanejo dopisništva. Če ne, se bomo skuhali v lastnem provincializmu. Odpreti je treba nova dopisništva, a ne v Bangkoku, pač pa v Pekingu.«

— Uroš Lipušček meni, da dopisniške mreže RTV ne smemo graditi glede na zasebne, ampak glede na geostrateške interese Slovenije

»Ali bomo šli po poti podložništva, ponižnosti in strahu, ali pa – pa ne zato, ker je sedaj tu gibanje Svoboda – recimo temu prostosti.«

— Miran Zupanič meni, da Svoboda še ne zagotavlja prostosti

»Slovenija je med zadnjimi po neodvisnosti javnega servisa, za njo je samo Romunija.«

— Predsednica Evropske zveze novinarjev Maja Sever

Hja, nacionalka, javna RTV, ni in ne sme biti ponižana, vsega hudega vajena vlačuga, ampak mora biti nadvse občutljiva in razvajena kot Andersenova kraljična. Vsak, tudi najmanjši pritisk jo mora motiti. In na vsak pritisk se mora nemudoma in odločno odzvati. Pa naj pritiska drobcen Grah ali pač njegov gospodar. In nacionalka je doslej pritiske (preveč?) stoično prenašala. A sedaj je pet minut čez dvanajsto. Sedaj ni več poti nazaj. Čas vljudnosti, korektnosti se je iztekel. Rokavica je bila že zdavnaj vržena. Nacionalka jo je pozno pobrala. Zelo pozno, a ne prepozno. Bo pa odslej treba kazati mišice in uporabljati pesti. Iz ringa bo samo en partner v spopadu odšel pokončno, drugega bodo odnesli. O. K., zavedam se in sem že večkrat zapisal, da z varne pozicije, kakršno imam sam in mnogi drugi kritični ocenjevalci, ni težko biti pogumen in odločen ter kolektivu nacionalke očitati premajhno korajžo. A ko prideš v situacijo, v kakršno je kolektiv javne RTV pahnilo sedanje vodstvo hiše, ki ne premore tudi najmanjše moralne in strokovne integritete ter podpore kolektiva, je rokavico treba pobrati. Ni umika na rezervni položaj, ker tega ni več. Zdaj lahko kolektiv samo zmaga ali izgubi. Ali pa čaka, da kdo drug namesto njih in za njih izbori njihovo svobodo. In to potem zaračunava. Od sedanje oblasti se seveda pričakujejo radikalne spremembe formalnega ustroja javne hiše – to je navsezadnje predvolilna obljuba –, a ne bi bilo dobro čez mesece ugotoviti, da je politika odrešila javno televizijo pritiska politike. Zato se izredno mudi, da premagajo in naženejo sedanje spolitizirano vodstvo. Televizijo in celotno javno RTV morajo izpod okupatorja osvoboditi televizijci s pomočjo pritiska javnosti, še preden zakonodajna oblast oblikuje nov zakon.