Četrt milijona evrov za naše

Ko je Mladinin novinar Borut Mekina dobil prve informacije o tem, da so si ministri, državni sekretarji, direktorji direktoratov in razni kabinetni svetovalci vlade Janeza Janše izplačali nadomestilo za domnevno neporabljen dopust na svoje tekoče račune in da je prenekateri od njih prejel krepko čez deset tisoč evrov, je rekel, da to preprosto ni mogoče, da si tako daleč nihče ne bi drznil iti: »Saj so bili vendar funkcionarji! Njihov mandat je omejen, imajo funkcionarske dodatke, ta člen zakona o delovnih razmerjih je namenjen zaposlenim, ki zaradi izrednih okoliščin niso mogli izkoristiti dopusta.« Funkcionarji, poslanci, ministri in državni sekretarji imajo veliko večje privilegije ob koncu mandata kot drugi zaposleni. Če ne morejo takoj najti nove službe, namreč lahko po prenehanju funkcije zaprosijo za nadomestilo plače, prejemajo pa ga lahko do enega leta. Šest ministrov vlade Janeza Janše in še več njenih državnih sekretarjev je to pravico tudi izkoristilo.

Jim to res ni bilo dovolj? Na Mladini smo imeli zanesljivo informacijo, da so si dali izplačati tudi nadomestilo za neporabljen dopust.

Mekina se je zadeve lotil natančno in pikolovsko. Priklical je vsa ministrstva in vladne službe in zahteval podatke. In nenadoma se je razkrilo, da tisto, kar se je zdelo nemogoče tudi za Janševo vlado – pač tako daleč v pogoltnosti tudi oni ne bi šli, se je pridušal Mekina –, ni ne izmišljeno ne naključno. Pridobival je eno odločbo za drugo. Na koncu je na redakcijski sestanek prinesel impresiven seznam ministrov, državnih sekretarjev, direktorjev direktoratov, svetovalcev. In za vsakega posebej je bila izdana odločba, da se mu neporabljeni dopust izplača na njegov tekoči račun. Da, gre za več kot 50 funkcionarjev, državnih sekretarjev, vodij kabinetov, svetovalcev ... Ne samo to. Dejansko je šlo za usklajeno akcijo zbiranja prijav, strankarski veljaki so se med seboj obveščali, k temu so povabili svojo politično elito, ki je zasedala funkcionarske položaje. »Prijave« v klub »Izplačajmo si dopust« je zbiral minister SDS Zvonko Černač.

Za kakšne zneske gre? Najvišjo odškodnino je na svoj račun dobil gospodarski minister Zdravko Počivalšek. Za 55 dni neizkoriščenega dopusta v letih 2021 in 2022 je prejel 14.700 evrov. Kako rad govori Počivalšek o tem, kako ravnajo podjetja in da bi morala tako ravnati tudi država. Ni ga podjetja v tej državi, ki bi si kaj takega privoščilo – izplačalo nadomestilo za dopust komu, ki je bil za določen čas postavljen na neki položaj.

V Černačevi odločbi komisije piše, da »Počivalšek iz objektivnih razlogov ni mogel na dopust, ker je pripravljal protikoronske ukrepe, interventno zakonodajo, sodeloval je pri predsedovanju EU«. Drugo najvišjo odškodnino je prejela šolska ministrica Simona Kustec, za 54 dni neizrabljenega dopusta je prejela 13.400 evrov bruto. Pa čeprav celotna Slovenija ve, da je bila ministrica od novembra lani praktično ves čas odsotna – v javnosti pa se praktično ni pojavljala. Okoljski minister Andrej Vizjak si je dal izplačati 12.000 evrov za 46 dni neizkoriščenega dopusta. Notranji minister Aleš Hojs si je dal izplačati 10.100 evrov za 38 dni neizkoriščenega dopusta. Kot smo zapisali: seznam vseh strankarskih veljakov SDS, NSi, Konkretno in njihovih sodelavcev, ki so si dali izplačati neizkoriščeni dopust, je dolg. Vsi spadajo v najožji politični krog teh strank.

Ne samo, da tega ni storila nobena vlada pred njimi – ker gre pač za zlorabo zakonskega določila, ki to omogoča v izjemnih primerih, poleg tega pa ni namenjena funkcionarjem –, vlada Janeza Janše je za to sprejela posebno uredbo na seji vlade. Ni šlo torej za napako, niso bili zavedeni, ampak so načrtno zbrali vse svoje najbližje sodelavce, jim namignili, naj se prijavijo, nato pripravili vladno uredbo, izdali vsakemu posebej odločbo – in si razdelili skoraj četrt milijona evrov. Pri čemer jim za obdobje do enega leta že po zakonu pripada nadomestilo plače v višini 80 odstotkov, v tem času pa ne morejo opravljati nobenega drugega dela in so – dejansko – na dopustu. Eno leto. In vseeno so si izplačali to nadomestilo za dopust.

Velja se spomniti, kakšen škandal je nastal, ko je javnost izvedela, da so dekani profesorjem na fakultetah obračunavali dodatek za stalno pripravljenost. Ne samo, da so morali vsa ta sredstva vrniti, še danes na sodišču potekajo procesi zoper njih, država jih preganja, marsikateri izmed odločevalcev na fakultetah pa je bil zaradi svojega podpisa pod to odločitev obsojen na pogojno zaporno kazen. Vzporednice se rišejo same, pri čemer se v primeru Janševih funkcionarjev jasno vidi, da je šlo za njihovo usklajeno in načrtno ravnanje, da so vsi dobili navodila, kako priti do tega javnega denarja, ter tudi kaj naj navedejo kot razlog, da niso izkoristili svojega dopusta. Razlogi so res neverjetni. Med tistimi, ki niso mogli na dopust, najdemo tudi Jelka Kacina. Pa Franca Kanglerja. Slednji je navedel, da za nadomestilo prosi, ker mu minister Aleš Hojs ni odobril dopusta. Kakšno sprenevedanje.

Seveda, vsi po vrsti so navajali, da so bili tako obremenjeni zaradi epidemije, da je bilo zaradi epidemije toliko dela, da niso mogli na dopust. Tudi minister za digitalizacijo Mark Boris Andrijanič ni mogel na dopust zaradi epidemije.

V Janševi ekipi so tudi izjeme, ki si neporabljenega dopusta niso dale izplačati. Med njimi je tudi zdravstveni minister Janez Poklukar – edini, ki bi se dejansko lahko skliceval na epidemijo in obremenjenost, zaradi katerih ni mogel na dopust. Pa tega ni storil – ker mu očitno niti na misel ni prišlo, da bi se spustil tako nizko.

Če so pri dekanih fakultet organi pregona ugotovili, da so zlorabili položaj, da so si pridobili neupravičeno premoženjsko korist, jih tokrat torej čaka lahko delo. Bolj evidentno zlorabo položaja političnih funkcionarjev bi težko našli. Naj še enkrat ponovimo: skoraj vsi našteti so zdaj doma, na plačanem dopustu, ne delajo nič in prejemajo nadomestilo iz proračuna.

