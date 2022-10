Seksistični napisi na razstavi v Moderni galeriji so posledica nevzdržnih razmer v tej kulturni ustanovi

Odgovorni Vaupotič

Aleš Vaupotič, direktor Moderne galerije

Moderna galerija je ena od javnih institucij, v katerih se je pod prejšnjo vlado začelo izvajati hudo nasilje nad delovnim kolektivom. To nasilje se z nastopom nove vlade ni končalo. Ne, Golobova vlada direktorja naše osrednje kulturne institucije za moderno in sodobno umetnost, ki zaposlene strokovnjake že dobro leto ignorira in deluje celo v nasprotju z njihovimi strokovnimi priporočili, vse do danes ni zamenjala. Razmere pa postajajo vse bolj kritične.