Komentar / Nazaj v prihodnost

(ki se še ni zgodila)

© Franco Juri

»Golobova vlada ne predlaga zahval in nagrad tistim, ki so uspešno reševali življenja ter Slovenijo ubranili najhujšega, temveč onim, ki so nas pehali v nesrečo. Nagrajuje tiste, ki so v času največje nevarnosti okužb preko nezakonitih in neprijavljenih množičnih zborovanj širili bolezen po trgih in ulicah. ... Golobova vlada ne nagrajuje tistih, ki so ob množičnih nezakonitih protestih skrbeli za varnost ljudi in lastnine, temveč one, ki so razbijali in uničevali po ljubljanskih ulicah. Ne nagrajuje tistih policistov, ki so obvarovali največji zunanjepolitični dogodek v zgodovini Slovenije, temveč nasilneže, ki so varnost tujih delegacij ogrozili. ... Vladavino prava na ta način spreminja v vladavino barbarstva. ... Predaleč je šlo. Nobeno prikrivanje dejstev več ne pomaga. Vendar so zgolj politične konsekvence tega zdrsa proti barbarstvu premalo. Potreben je širši premislek, resna ocena posledic skrajnega populizma in splošen premik k streznitvi. .... V novem letu 2023 nas čaka prihodnost, ki se še ni zgodila.«

— Zadnji, a ne poslednji samogovor Janeza Janše (23. 12. 2022)

Kultni filmi trilogije Nazaj v prihodnost Roberta Zameckisa so pokazali, kako težavno je popravljati čas. Če popravljaš preteklost, ker nisi zadovoljen s sedanjostjo, si lahko pokvariš prihodnost. In obratno, če popravljaš prihodnost, ker nisi zadovoljen s sedanjostjo, lahko izvorno vse zamočiš že v preteklosti. Kar lahko posledično pokvari sedanjost in tudi prihodnost. Skratka popravljanje, friziranje časa se ne obnese, ker ne zagotovi, ampak poruši to, za kar greš v remont – namreč nadzor nad dogajanjem. Seveda ima Janša dovolj razlogov za popravljanje preteklosti. Pač, vse tiste lepotne in jedrne napake lastne podobe in usode, ki najbolj travmatično razgaljajo diskrepanco z njegovim današnjim likom. Torej, da je bil mlad, perspektiven in tudi bolestno ambiciozen partijski kader. In s partijo je prišel v konflikt zaradi premajhne radikalnosti. A ne premajhne radikalnosti lastne osebe, pač pa partije. Očital ji je, da je bila premalo to, za kar naj bi se razglašala. In potem so ga leta 1984 izključili iz svojih vrst. Kar je bila prva velika krivica, ki ga je prizadela.