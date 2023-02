Kulturni praznik / Kakšna bo nocoj Prešernova proslava?

Sprehod skozi odnos do kulture in umetnosti je zasenčila vrnitev Prešernove nagrade Svetlani Makarovič

Svetlana Makarovič na protestu proti Janševi vladi

© Gašper Lešnik

V Cankarjevem domu bo nocoj državna proslava pred kulturnim praznikom, 8. februarjem, na kateri bodo podelili najvišja priznanja v umetnosti. Prešernovi nagradi za življenjsko delo bosta prejela Ema Kugler in Herman Gvardjančič, ob tem pa bodo podelili še šest nagrad Prešernovega sklada. Umetniški del proslave so zaupali plesalcu Matjažu Fariču.

Veliko Prešernovo nagrado bosta prejela multidisciplinarna umetnica Ema Kugler in akademski slikar Herman Gvardjančič. Skladove nagrade, ki jih podeljujejo za vrhunsko ustvarjalnost zadnjih treh let, pa bodo dobili pisatelj in novinar Dušan Jelinčič, skladatelj Drago Ivanuša, pianist Aleksander Gadžijev, akademski slikar Nikolaj Beer, filmski režiser in scenarist Matevž Luzar in arhitekturni atelje Medprostor.

Umetniški del proslave, ki nosi naslov Svet se nagnil je naprej po skladbi skupine Silence, ki je nastala posebej za to priložnost, bo preko izbranih umetniških del poskušal osvetliti odnos Slovencev do kulture in umetnosti ter odzivanje umetnikov na svet okoli njih, pa naj gre za naravo, ljudi, družbene procese ali običajen vsakdan, napovedujejo njeni ustvarjalci.

Program bo prepletel odlomke že nastalih umetniških del, od skladb za simfonični orkester, sodobnega plesa, baleta, videoplesa, poezije do lutkovnega gledališča.

Letošnjo proslavo in kulturni praznik je sicer zasenčilo vprašanje, ali bi po več kot 20 letih morali vrniti Prešernovo nagrado Svetlani Makarovič, ki jo je leta 2000 zavrnila, ker jo je istega leta prejel tudi pater Marko Ivan Rupnik.

Scenarij prireditve ne vključuje nastopa nekdanje nagrajenke, za ponovno podelitev nagrade pa ni pravne podlage, je v izjavi zapisal Upravni odbor (UO) Prešernovega sklada.

UO Prešernovega sklada, ki mu trenutno predseduje slikar Jožef Muhovič, se bo po lastnih navedbah držal sprejetega scenarija, ki ne vključuje nastopa nekdanje nagrajenke in je pripravljen v skladu z zakonom o Prešernovi nagradi in statutom Prešernovega sklada. O tem je obvestil tudi ministrstvo za kulturo.

